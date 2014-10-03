هؤلاء النّجمات يحرصن على العيدية

يحرص البعض من النّجمات المصريات على التّمسك بعاداتهن في الحصول على "العيديّة" من الآباء والأمهات والأزواج أيضاً، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتقول الفنانة منّه شلبي لـ"سيدتي نت" إنها لا تتخلّى عن عادة تلقّي العيدية من والدتها ووالدها، موضحةً بأنها اعتادت على هذا التّقليد منذ طفولتها، وهي ستستمرّ في طلب العيديّة من زوجها عندما تتزوج، من دون أن يمنع ذلك أهلها من الاستمرار في تقديم العيديّة لها، لأنّها تربطها بطفولتها وتذكّرها بالأيّام الجميلة البعيدة عن المسؤوليّات.

من ناحيتها، قالت الفنانة روجينا إنّها تحصل هي وبناتها على العيديّة من زوجها الفنان أشرف ذكي، وهي لم تتخلَّ عن هذه العادة بعد أنّ تزوجت، في القوت الذي يحرص فيه زوجها، في صباح أوّل أيّام العيد، على أن يجمعها هي وبناتها لإعطائهنّ العيديّة، مشيرة إلى أنّ الأمر لا يرتبط بالمادة وإنّما هو تعبير عن الفرحة.

أمّا سميّة الخشّاب فأكّدت أيضاً أنّها تحصل على العيديّة من والدتها بشكل دائم في كلّ الأعياد، وهي في المقابل تّقدّم لها هدية العيد.

وتقول الرّاقصة دينا إنها تحصل على العيديّة من زوجها، وتحرص في كلّ عام على تقديم عيديّة لنجلها الوحيد علي، مشيرةً إلى أنّه مهما كُبر، ستبقى حريصة على التّمسك بهذه العادة.

مي عز الدين بدورها تحرص على الحصول على عيديّتها من والدتها السيدة مها.

أخيراً، قالت الفنانة دنيا سمير غانم إنّها اعتادت أن تحصل على العيدية من والدها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، مشيرةً إلى أنه بعد أن ارتبطت بزوجها الإعلامي رامي رضوان، أصبح هو أيضاً يقدّم لها العيدية، حتّى قبل أن يتزوّجا.