محمد عبده في عيد الأضحى بين دبي والدوحة

سيكون الفنان محمد عبده على موعد مع جمهوره في عيد الأضحى ضمن حفل غنائي ساهر يحييه على مسرح "مركز دبي" التّجاري العالمي في مدينة دبي، وذلك يوم الاثنين ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الموافق في 6 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بينما سيكون على موعد مع جمهوره في قطر يوم الجمعة سابع أيام العيد الموافق في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وسيحرض عبده على تقديم كل أغنيات ألبومه "بعلن عليها الحب"، في محاولة منه لتنال حظّها الوافر من الوصول إلى جمهوره، كما يرغب الفنان في تقديم مجموعة أخرى من أغنياته السابقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الفنان محمد عبده كان سبق وأن صوّر من هذا الألبوم أربع أغنيات مع المخرج يعقوب المهنا، وهي: "بعلن عليها الحب"، و"حس طار"، و"نجم عالي"، و"وحدة وبوحدة".

يذكر أنّ الفنانة أروى سوف ستشارك في نفس حفل الفنان محمد عبده في دبي، حيث من المنتظر أن تقدّم أيضاً مجموعة من أغنياتها التي طرحتها قبل أكثر من أسبوعين في ألبومها الأخير "يا مميز ".