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يارا تعايد جمهورها بإطلاق ألبومها الجديد "عايش بعيوني"

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يارا تعايد جمهورها بإطلاق ألبومها الجديد "عايش بعيوني" يارا تعايد جمهورها بإطلاق ألبومها الجديد "عايش بعيوني"

الجمعة 03-10-2014 02:39

اختارت النّجمة اللبنانية يارا أنّ تعايد جمهورها بحلول عيد الأضحى المبارك، من خلال إطلاق ألبومها الجديد "عايش بعيوني"، على قناتها الخاصة في موقع "يوتيوب" وعلى موقع "أنغامي".

الألبوم هو من إنتاج شركة "وتري للإنتاج"، التي بدورها أعلنت أنّ الألبوم سيكون متوفراً في منطقة الشرق الأوسط والعالم ابتداءً من الخميس الواقع في 2 تشرين الأول/أوكتوبر الجاري.

وبعد إطلاق الألبوم، تلقّت الفنانة التّهاني من محبيها الذين عبّروا عن سعادتهم وإعجابهم بأغاني الألبوم، وقاموا بإطلاق هاشتاغ بعنوان: "#AyechBiOyouni".

يشار إلى أنّ الفنانة اللبنانية يارا ستكون ضيفة الحلقة الأولى من الموسم الثاني لبرنامج "هيدا حكي"، الذي يقدّمه الممثل اللبناني عادل كرم، ومن إخراج ناصر فقيه

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