الحبشي يرسم مسيرة فرح جديد ويحتفظ بالذهبية.. وكوريا الجنوبية بطلة «الأسياد» في القدم

احتفظ السعودي سلطان الحبشي بذهبية الكرة الحديدية للرجال أمس (الخميس) ضمن رياضة العاب القوى في اسياد 2014 المقام في مدينة اينشيون الكورية الجنوبية، ودفع الكرة لمسافة 99ر19م، وتقدم على التايواني مينغ هوانغ تشانغ (97ر19 م) والهندي اندرجيت سبنغ (63ر19 ك)، وأحرز زميله طارق العامري المركز الثالث في سباق 10 الافم للرجال (15ر28ر28 د) خلف العداء البحريني الحسن العباسي الذي حقق الذهبية بزمن 20ر11ر28 دقيقة، وحل الياباني سوغورو اوساكا ثانيا (94ر11ر28 د).

عباسي البحرين يظفر بذهب عشرة آلاف متر.. ومريم تكتسح «السيدات» في سباق خمسة آلاف

وفي منافسات القدم نالت كوريا الجنوبية الذهبية بفوزها على جارتها الشمالية بهدف قاتل في الدقيقة الاولى من الوقت الضائع للشوط الاضافي الثاني عبر تشانغ وو كيم بعد انهاء الوقت الاصلي بالتعادل صفر-صفر وكان المنتخب الكوري الجنوبي الافضل على مدار الشوطين على الرغم من بعض المحاولات لمنافسه.

وسنحت لاصحاب الارض فرصا بالجملة لم يحسنوا الاستفادة منها بانتظار الثواني الاخيرة من الشوط الاضافي الثاني حين وصلت كرة بعد معمعة امام المرمى الى تشانغ وو كيم داخل المنطقة فسدد في الشباك.

ونالت المباراة النهائية اهمية بالغة لانها جمعت الكوريتين اللتين انفصلتا بعد الحرب بينهما من 1950 الى 1953 وما تزال العلاقة بينهما متوترة، وهي المرة الاولى التي يشارك فيها رياضيون من كوريا الشمالية في دورة رياضية تقام في كوريا الجنوبية منذ اعوام بسبب الخلاف السياسي بين البلدين.

البرونز للعراق

احرز منتخب العراق برونزية مسابقة كرة القدم اثر فوزه على نظيره التايلاندي 1-صفر حمل توقيع يونس محمود في الدقيقة 62، وكان المنتخب التايلاندي ندا قويا للعراقيين طوال المباراة وكاد يخطف الفوز اكثر من مرة مستفيدا من ضياع الدفاع العراقي وعدم فاعلية هجومه في معظم الاحيان وافلت المرمى العراقي في الدقائق الخمس الاخيرة من كرتين خطرتين استبسل الحارس حميد فرحان في ابعادهما بعد ان انكشف ضعف اداء مدافعيه.

وفي اليد كانت الكلمة لقطر التي احرزت الميدالية الذهبية للرجال بفوزها على اصحاب الأرض 24-21 (الشوط الاول 12-11) اليوم الخميس في المباراة النهائية، وذهبت البرونزية الى البحرين بفوزها على ايران 28-25 (12-13).

وكان المنتخب القطري تأهل الى المباراة النهائية بفوزه على نظيره الايراني 29-21 في نصف النهائي، وحقق الفوز في جميع المباريات التي خاضها في اينشيون.

وعودة الى "أم الالعاب" فقد احرزت العداءة البحرينية مريم جمال ذهبية سباق خمس الافم للسيدات، بعدما قطعت المسافة بزمن 69ر59ر14 دقيقة، وحلت امام مواطنتها ميمي بيليتي (87ر00ر15 د)، وجاءت الصينية تشانغ كين دينغ ثالثة (51ر12ر15 د).

وكررت جمال السيناريو ذاته الذي اتبعته في سباق 1500م وجعلها تحتفظ بالذهبية رغم تأخرها في اللفتين الاخيريتين، وانتظرت حتى ال100 الاخيرة لتنطلق من خلف بيليتي، حاملة ذهبية السباق في غوانغجو (2010)، وتحرزت المركز الاول والذهبية.

ونافست الاماراتيتان علياء سعيد، بطلة سباق 10 الافم في اينشيون، وبيتليم بيلاينة حتى اللفتين الاخيرتين ايضا ثم خارت قواهما فوصلت الاولى في المركز السادس بزمن 46ر30ر15 دقيقة، والثانية في العاشر (60ر49ر15 د).

وفي الطائرة ثأرت كوريا الجنوبية من الصين وأحرزت ذهبية مسابقة الكرة الطائرة للسيدات بفوزها عليها 3-صفر (الاشواط 25-20 و25-13 و25-21) في المباراة النهائية، وكانت الصين توجت بذهبية اسياد غوانغجو على ارضها قبل أربعة اعوام بفوزها على كوريا الجنوبية، وهو اللقب الأول لكوريا الجنوبية في الدورات الآسيوية منذ 20 عاما، واحرزت تايلاند الميدالية البرونزية بفوزها على اليابان 3-صفر.

وتأهل منتخبا ايران واليابان الى المباراة النهائية لمسابقة الكرة الطائرة للرجال اذ فازت الأولى على الصين 3-صفر (25-15 و25-15 و25-19)، والثانية على كوريا الجنوبية 3-1 (25-21 و18-25 و25-18 و25-23).

وتلتقي ايران واليابان على الذهبية اليوم (الجمعة)، في حين تلعب الصين وكوريا الجنوبية على البرونزية.

وفي مباريات تحديد المراكز، فازت قطر على الكويت 3-صفر (25-23 و25-15 و25-22)، والهند على تايلاند 3-1 (22-25 و25-18 و25-2 و25-20)، ولدى السيدات، احرزت تايلاند البرونزية بفوزها على اليابان 3-صفر.

كما أحرزت كوريا الجنوبية صاحبة الارض ذهبية مسابقة كرة السلة للسيدات بفوزها على الصين 70-64 (35-33) في المباراة النهائية، ونالت اليابان البرونزية بفوزها على تايوان 61-59 (31-33).

العقوبة تنتظر ديفي

من جهة ثانية تواجه الهندية ساريتا ديفي التي رفضت استلام ميداليتها البرونزية لوزن 57 كلغ الاربعاء في منافسات الملاكمة عقوية محتملة من الجمعية العالمية للعبة وقال المندوب الفني للجمعية العالمية للملاكمة في بيان له تعليقا على رفض ديفي استلام ميداليتها على منصة التتويج: "بدأ وكأن السيناريو كان مدبرا منها ومن فريقها، والقرار بهذه الحالة سيتخذ بعد العاب اينشيون، ومن المؤسف رؤية ملاكم او ملاكمة يرفض تسلم ميداليته بغض النظر عما حدث اثناء المنافسات، طلبت من المجلس الاولمبي الاسيوي دراسة الحادثة حتى لا تتكرر مع رياضيين آخرين ومن اجل احترام روح اللعب النظيف للرياضيين في الحركة الاولمبية، واعتراض الاتحاد الهندي للملاكمة على خسارة ديفي سببه عدم الفهم الصحيح للقوانين الدولية".

وقد طلب وزير الرياضة الهندي تقريرا عاجلا من اللجنة الاولمبية لبلاده حول الحادثة، وأكدت اللجنة المنظمة لالعاب اينشيون انها لم تبلغ عن اي شائبة في المباراة بين الهندية ومنافستها في نصف النهائي الثلاثاء وانه كان يتعين على ديفي ان تأخذ الميدالية"، ورفض تسلمها هو عمل ضد الروح الرياضية".

وكانت ديفي تعتقد ان الاداء التحكيمي في مباراة نصف النهائي كان ضعيفا وكان يجب ان تفوز على الكورية الجنوبية جي-نا بارك وتستحق التأهل الى النهائي للمنافسة على الميدالية الذهبية، لكنها فوجئت بأن الحكام الثلاثة اعلنوا فوز الكورية.

وفي حفل التتويج، رفضت ديفي تسلم ميداليتها على الرغم من محاولات الرسميين ذلك مرتين، وعقب الحفل، سارعت الى الشخص الذي يحمل البرونزية فأخذتها منه وسارت نحو الكورية ووضعتها حول عنقها، في اشارة الى انها كان يجب ان تتأهل الى النهائي وان تكون البرونزية من نصيب الكورية ووقفت على المنصة دامعة العينين ورأسها نحو الاسفل.

وقالت ديفي في تصريح لوكالة فرانس برس "قلت لها (للكورية) انها ميداليتك، لانك تستحقين البرونزية فقط وكان ذلك الاعتراض من اجل جميع الرياضيين والرياضيات في العالم ضد عدم الانصاف في الرياضة".

وردت الكورية على تصرف الملاكمة الهندية بأن منحتها ميداليتها الفضية، لكن الاخيرة رفضت حملها، لتتركها على منصة التتويج، ما اثار لاحقا هرجا ومرجا في المكان اذ وضعها احد المتطوعين في جيبه واخذ يركض وكان المسؤولون الاخرون يركضون خلفه ويقولون له "لماذا تحمل الميدالية وتركض"، قبل ان يستعيدوها منه.