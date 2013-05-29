وقفة لعمال شركة "كابو" بالإسكندرية احتجاجا على عدم صرف رواتبهم

يساري متضامن مع المحتجين: العمال فوجئوا ببيع الشركة وبالتالي لم يتقاضوا رواتبهم

كتب : رحاب عبدالله منذ 29 دقيقة

نظم العاملون بشركة كابو للمنسوجات بالحضرة، ظهر أمس، وقفة احتجاجية أمام قسم شرطة باب شرقي، احتجاجاً على عدم تقاضي رواتبهم مثلما وعدهم محافظ الإسكندرية، واستمرار توقف العمل بالمصنع بسبب امتناع رئيس مجلس الإدارة عن إحضار الخامات والخيوط إليه، وتوارد الأنباء عن قيامه ببيع المصنع ونقلهم إلى العامرية للغزل والمنسوجات.

ورفع العمال اللافتات ورددوا الشعارات التي تؤيد مطالبهم ومنها" كابو يا تكية.. سرقوكي الحرامية، ويا شرنوبي قول الحق.. إنت ظالم ولا لأ، والإضراب مشروع مشروع.. ضد الفقر وضد الجوع، الإضراب السلمي سلاح.. في إيد العامل والفلاح، زي ما هي زي ما هي.. شالوا حرامية وجابو حرامية، الشرنوبي فين.. عمال كابو أهم".

وقال حسين جمعة، عضو حركة شباب اليسار وأحد المتضامنين مع العاملين أمام القسم، إن العمال توجهوا إلى مكتب القوى العاملة لتقاضي رواتبهم مثلما وعدهم محافظ الإسكندرية بموجب الاتفاق الذي عقده معهم بمقر المجلس المحلي، أمس الأول، إلا أنهم فوجئوا بمحمد سعد، مدير مكتب القوى العاملة، يخبرهم أنهم لن يتقاضوا رواتبهم، لأن عمرو الشرنوبي، رئيس مجلس إدارة الشركة، قام ببيعها وأنه سيتم تسليم المصنع لمالكه الجديد في 12 يونيو القادم، وأنه تم نقل جميع العاملين بالشركة الى شركة العامرية للغزل والنسيج .

وأضاف، سبق وأن حرر عمال كابو محاضر بقسم باب شرقي، ضد الشرنوبي رئيس مجلس الإدارة اتهموه فيها بوقف تشغيل المصنع عن طريق منع إدخال المعدات والخامات إليه، والآن ينظمون وقفة أمام القسم احتجاجاً على بيع المصنع ونقلهم إلى مصنع آخر بمنطقة مترامية الأطراف بالعامرية.

يُذكر أن العاملين بشركة كابو للمنسوجات دخلوا في إضراب جزئي عن العمل منذ الأحد قبل الماضي، للمطالبة بعدة مطالب هي صرف حافز الإثابة 120 جنيها والذي أقرته حكومة الجنزوري منذ عام 2011 لجميع شركات الغزل، وصرف حافز التطوير 50 جنيها، وإضافة نسبة الـ30% على الأساسي بدلا من إضافتها على العلاوات منذ 2008، وإلغاء قرار وقف الترقيات، وتعديل المؤهلات المقصور فقط على موظفين الجودة، وصرف العلاوة الجديدة التي أقرتها الرئاسة في عيد العمال ومساواة العمال في عدد ساعات العمل.