اكتمال وصول 1.389.053 حاجاً من الخارج

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا برقية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله أعلن خلالها اكتمال دخول حجاج بيت الله الحرام القادمين من الخارج لعام 1435 ه الذين بلغ عددهم (1,389,053) حاجا. وقال سموه في برقيته:" يشرفني في هذا اليوم المبارك أن أرفع للمقام الكريم خالص التحية وصادق التهنئة بعد أن اكتمل دخول حجاج بيت الله الحرام عبر موانئ القدوم الجوية والبرية والبحرية، وقد تيسرت لهم سبل الوصول إلى الرحاب الطاهرة بأمن وطمأنينة بفضل من الله ثم بفضل الرعاية المتواصلة التي تولونها وولي عهدكم وولي ولي العهد حفظكم الله لكافة مرافق خدمات الحجاج والتي من شأنها تهيئة سبل الراحة لضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء الفريضة بسهولة وأمان.

كما يسرني إحاطة المقام الكريم بأن عدد الحجاج القادمين من الخارج لحج هذا العام 1435ه بلغ (1,389,053) حاجاً، عدد الذكور منهم (757,981) حاجا يمثلون نسبة (55%)، وعدد الإناث (631,072) حاجة يمثلن نسبة (45%).

وقد زاد عدد الحجاج القادمين لهذا العام عن العام الماضي (8,545) حاجاً بنسبة قدرها (0,6%).

وكان دخول حجاج هذا العام على النحو التالي، عن طريق الجو (1,315,850) حاجاً، وعن طريق البر (59,204) حجاج، وعن طريق البحر (13,999) حاجاً.

ويمثل حجاج هذا العام (163) جنسية من مختلف أقطار العالم.

ودعا سموه الله العلي القدير، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين لهذه الأمة قائداً وبانياً لنهضتها، وأن يحفظ ولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والإيمان.