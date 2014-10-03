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' مدرب فالنسيا وإنتر ' ينضم للائحة المرشحين للزمالك.. وقائد الكويت في السباق

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' مدرب فالنسيا وإنتر ' ينضم للائحة المرشحين للزمالك.. وقائد الكويت في السباق ' مدرب فالنسيا وإنتر ' ينضم للائحة المرشحين للزمالك.. وقائد الكويت في السباق

انضم هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني الكبير، للائحة المرشحين لتدريب الزمالك خلفا لحسام حسن.

هيكتور كوبر من الأسماء التي كانت شهيرة في عالم التدريب أوائل القرن الجاري، وذلك بسبب رحلته الناجحة مع فالنسيا.

فهذا الرجل صاحب الـ58 عاما حاليا، وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، موسم 1999-2000 وخسر النهائي أمام ريال مدريد، والموسم التالي، وسقط أمام بايرن ميونيخ.

بخلاف ذلك، الرجل درب أندية كبرى، مثل إنتر ميلان وبارما وريال بيتيس، لكن إنجازاته تتوقف عند لقب سوبر مع فالنسيا وأخر مع ريال مايوركا.

مؤخرا، لم يكن موفقا، إذ رحل من راسينج سانتاندر الإسباني إلى أوردوسبور ثم الوصل، وفي كل مرة كان يرحل فاشلا.

طلب كوبر 65 ألف دولار، وهو رقم يفوق الحد الأقصى الذي وضعه الزمالك لراتب مدربه ويبلغ 40 ألف دولار.

وعلى هذا تجري المفاوضات.

بخلاف كوبر، هناك ترشيحات جديدة انضمت لسباق الظفر بمقعد المدير الفني للزمالك خلفا للعميد.

هذه الترشيحات تضم مدربا برتغالي، غير باولو دوراتي، واثنان من فرنسا، لم يتم الإفصاح عن هويتهما بعد.

كما دخل جوران توففيدزيتش المدرب الصربي في قائمة الترشيحات، وهو شهير بفترة عمله مع منتخب الكويت كمساعد ثم كمدير فني منذ 2008 وحتى 2013.

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