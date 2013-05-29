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وقفة احتجاجية لربة منزل وأولادها تنديدا بتقاعس أمن القليوبية عن ضبط قتلة زوجها

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وقفة احتجاجية لربة منزل وأولادها تنديدا بتقاعس أمن القليوبية عن ضبط قتلة زوجها وقفة احتجاجية لربة منزل وأولادها تنديدا بتقاعس أمن القليوبية عن ضبط قتلة زوجها

كتب : حسن صالح منذ 17 دقيقة

نظمت أسرة قتيل طحانوب وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن القليوبية، تنديدا بتقاعس الأمن في القبض على الجناة في حادث مصرع المجني عليه منذ عام، على أيدي مجموعة من البلطجية وطوال هذه المدة لم تقم الأجهزة الأمنية بضبط الجناة رغم تواجدهم بالقرية بشكل علني.

طالبت زوجة المجني، وتدعى زينب حسين عبد الوهاب ربة منزل، وأبناء القتيل الثلاثة ومجموعة من الأهالي بسرعة القبض على قاتلى زوجها، ورفعوا لافتات تطالب بتدخل اللواء محمود يسرى للقبض على الجناه حتى لا يضيع دم والدهم هدرا.

وقالت زينب "إن زوجى قتل ظلما على أيدى مجموعة من الأشقياء الخطرين، عندما قام المتهمون باقتحام منزل شقيقه لقتله بسبب خلافات بينهم فلم يجدوه فتوجهوا إلى منزل زوجى محمود محمد إمام، واقتحموا المنزل بالأسلحة وأطلقوا الرصاص عليه ولقى مصرعه فى الحال، وترك لى 3 أولاد مصطفى وأحمد ونور.

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