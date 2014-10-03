أخبار عاجلة

القوى العاملة تعلن عن وظائف في إحدى دول الخليج برواتب 10 آلاف جنيه..بهذه الشروط! -
خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه -
خاص مع سيف: اجتماع مرتضى منصور مع إيناسيو والجهاز المعاون واللاعبين -
خاص مع سيف: من هو "إيناسيو" مدرب الزمالك الجديد -
خاص مع سيف: لحظات وصول إيناسيو المدير الفني الجديد للزمالك -
خاص مع سيف: ملفات نجوم الزمالك في يد إيناسيو .. ومرتضى يؤجل مؤتمر تقديمه -
مجلس الزمالك يعقد جلسة خاصة مع إيناسيو -
مدربا أهلي واتحاد جدة في فترة معايشة بالأهلي -
الزمالك يعين مترجم «فيريرا» لإيناسيو -
«فيفا» يختار جريشة ضمن قائمة حكام مونديال الشباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

القومي للمرأة يناشد النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية في قضية الطفلة رحمة

Google+ Print
القومي للمرأة يناشد النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية في قضية الطفلة رحمة القومي للمرأة يناشد النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية في قضية الطفلة رحمة

الطفلة رحمة

ناشد المجلس القومي للمرأة، برئاسة السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم الخميس، المستشار هشام بركات، النائب العام، سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بقضية الطفلة “رحمة” التي تعرضت إلى اعتداء جنسي واغتصاب وحشي.

أكدت هالة أبو السعد، عضو المجلس القومي للمرأة: إن السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، كلفتها بمتابعة الحالة الصحية والاجتماعية للطفلة رحمة والوقوف بجانب أسرتها والتنسيق مع كافة الهيئات والوزارات المعنية بتوفير سبل الدعم المادي والصحي والاجتماعي لأسرتها ومتابعة علاجها حتى تماثلها للشفاء ,مشيرة أنها أعدت بحث اجتماعي لأسرتها ,وعرضته على الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي لتوفير مساعدة مالية شهرية ثابتة لأسرة الطفلة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا