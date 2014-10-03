القومي للمرأة يناشد النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية في قضية الطفلة رحمة

ناشد المجلس القومي للمرأة، برئاسة السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم الخميس، المستشار هشام بركات، النائب العام، سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بقضية الطفلة “رحمة” التي تعرضت إلى اعتداء جنسي واغتصاب وحشي.

أكدت هالة أبو السعد، عضو المجلس القومي للمرأة: إن السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، كلفتها بمتابعة الحالة الصحية والاجتماعية للطفلة رحمة والوقوف بجانب أسرتها والتنسيق مع كافة الهيئات والوزارات المعنية بتوفير سبل الدعم المادي والصحي والاجتماعي لأسرتها ومتابعة علاجها حتى تماثلها للشفاء ,مشيرة أنها أعدت بحث اجتماعي لأسرتها ,وعرضته على الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي لتوفير مساعدة مالية شهرية ثابتة لأسرة الطفلة.