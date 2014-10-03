نقاد لـ «ONA»:«فتاة المصنع» الأنسب لتمثيل مصر في الأوسكار.. وخان لم يقصد إهانة عبدالله



> تقرير: نانيس البيلي ومحمد الموجي

أزمة تسبب فيها خطأ غير مقصود من قبل لجنة اختيار الفيلم الذي سيمثل مصر بمسابقة الأفلام الأجنبية، فبعد أن تم اختيار فيلم فتاة المصنع ليمثل مصر، سجل المنتج محمد حفظي اعتراضه، مشيرًا إلى أن اللجنة لم تشاهد كافة الأفلام المقدمة إليها، والتي كان من بينها فيلميه -فرش وغطا وفيلا69-، لتعود اللجنة لمشاهدة الأفلام، وتؤكد مرة آخرى استحقاق فيلم خان «فتاة المصنع» لتمثيل مصر.

البعض اعتبر ماحدث مجاملة للمخرج الكبير محمد خان على حساب المخرجين الشباب، المخرج أحمد عبدالله مخرج فيلم «فرش وغطا» أبدى استيائه مما حدث، زادت حدة الأزمة عندما وصف خان عبدالله بالمخرج المغمور، مما دفع الفنان خالد أبو النجا للرد على خان عبر تويتر قائلًا: …حتى لو هو مخرج مغمور هذا لا يقلل ذرة من شأن حقه فى عرض فيلمه، ليس من الضرورى أن يكون المخرج نجم أو نصف إله لكى يحترم حقه فى عرض أفلامه، أرجو أن تراجع موقفك يا أستاذ خان، مع احترامى لك يا أستاذ…



> للنقد رأي

كان للنقاد رأيًا في هذه الأزمة، حيث قالت لناقدة الفنية، ماجدة خيرالله، إن اختيار فيلم «فتاة المصنع» ليمثل مصر فى الأوسكار كان موفقاً لأنه فيلم جيد ويعبر عن بيئة مصرية وذات مواصفات فنية جيدة.

وحول الأزمة التى حدثت بعد اختيار «فتاة المصنع» واتهام البعض للجنة بالتحيز لمخرجه محمد خان لتاريخه الفنى، أكدت خيرالله أن الجهة التى اختارت الفيلم هى حرة فى اختيارتها وأنها اختارت «فتاة المصنع» بناءً على مواصفات جيدة رأتها فى الفيلم دون غيره من الأفلام المنافسة، مشيرة إلى أن فكرة اختيار فيلم واحد فقط لابد أن تحدث مشكلة لأنه ذلك يضطر اللجنة إلى تجاوز أفلام آخرى جيدة.

وأشارت خيرالله أن هناك أفلام آخرى جيدة كانت ضمن المنافسة مثل «فرش وغطا» لأحمد عبدالله، و«لامؤاخذة« لعمرو سلامة، و«فيلا69» لأيتن أمين، ولكن اللجنة التى شكلتها نقابة السينمائيين رأت أن فيلم «فتاة المصنع» هو الأفضل والأنسب.

وأضافت أن «فتاة المصنع» للمشاركة وتمثيل مصر فى الأوسكار لايعنى بالضرورة المكسب، فربما لايدخل ضمن الترشيحات الخامسة النهائية.

وتعليقاً على الاتهامات المتبادلة والتلاسن بين مخرج «فتاة المصنع» محمد خان وعدد من الشباب مثل أحمد عبدالله مخرج «فرش وغطا» والممثل خالد أبو النجا، قالت خيرالله «أفضل عدم التجريح فى بعض، وإن كان من حقهم الزعل لعدم اختيار أفلامهم، ولكن يجب أن يكون لدينا الروح التى تجعلنا نتقبل النتيجة دون نلجأ إلى التلاسن والتراشق بالألفاظ».

ووجهت خيرالله حديثها للشباب الغاضبين من عدم اختيار أفلامهم قائلة «الفرصة لم تنتهى أمامكم فلجنة الأوسكار تجتمع كل عام لاختيار فيلم يمثل مصر، فاجتهدوا أكثر وانتجوا أفلاماً آخرى جيدة تدخل المنافسة، فالمسألة غير منتهية».

خان لم يقصد الإهانة

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> وقال طارق الشناوى، الناقد الفنى، إن احتجاج المخرج أحمد عبدالله، مخرج فيلم «فرش وغطا» له علاقة بأن فيلمه لم يعرض فى البداية على اللجنة المشكلة من نقابة السينمائيين لاختيار الفيلم الذى سيمثل مصر فى الأوسكار، نتيجة خطأ غير مقصود، مؤكداً على أنه له كل الحق فى الاحتجاج.

وأضاف الشناوى – فى تصريح خاص لوكالة «أونا» للأنباء – أن اللجنة تداركت هذا الخطأ وشاهدت الأفلام التى لم تشاهدها وهى «فيلا 69» لخالد أبو النجا و«فرش وغطا» لآسر ياسين، وأكدت اختيارها لفيلم «فتاة المصنع» للمخرج محمد خان.

وحول الأزمة التى حدثت بين محمد خان مخرج فيلم «فتاة المصنع» وبين أحمد عبدالله مخرج فيلم «فرش وغطا»، بعد وصف خان لعبدالله «المخرج المغمور»، واتهام الآخير للجنة بالتحيز لفيلم خان لتاريخه الفنى، قال الشناوى إن خان أكد له أنه لم يقصد بكلمة«مغمور» أنه نكرة أو أى إهانة، ولكنه كان يعنى أنه مخرج «مبتدىء أو ناشىء».

وقال الشناوى إنه صوت لصالح فيلم «فتاة المصنع» ليمثل مصر فى الأوسكار فى المرتين بصفته عضو فى اللجنة المشكلة من نقابة السينمائيين، لأنه يرى أنه الأفضل.