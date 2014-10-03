نافعة : أدعم 6 أبريل فى التغيير السلمي والحركة تتعرض لحملة ظالمة‎

قال الدكتور حسن نافعة أستاذ الاقتصاد والعلوم بجامعة القاهرة، أنه على إيمان شديد بكل الحركات الشبابية التى تسعى إلى التغيير السلمى فى الدولة وعلى رأسها حركة شباب 6 أبريل، وأن من يناضل تحت شعار نظرية اللاعنف يدفع حريته مقابل تحقيق الحرية والعدالة للأخرين.

وأكد نافعة خلال مؤتمر حركة 6 أبريل بالأوبرا لإحياء اليوم الدولى للاعنف، على دعمه لحركة شباب 6 أبريل منذ ظهورها، مضيفاً أن الحركة تتعرض الأن لمحنة شديدة، وتتعرض لحملة إعلامية ظالمة.

وأضاف نافعة، أن النظام الحالى يستخدم العنف والتنكيل بمعارضيه، ولابد من تحية كل من يقف فى وجه أى سلطة جائرة بسلمية، والتغيير بالاعنف هو الملاذ لبناء دولة مدنية ديموقراطية حديثة.

المراسل : بكر الشرقاوى