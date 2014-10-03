أخبار عاجلة

القوى العاملة تعلن عن وظائف في إحدى دول الخليج برواتب 10 آلاف جنيه..بهذه الشروط! -
خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه -
خاص مع سيف: اجتماع مرتضى منصور مع إيناسيو والجهاز المعاون واللاعبين -
خاص مع سيف: من هو "إيناسيو" مدرب الزمالك الجديد -
خاص مع سيف: لحظات وصول إيناسيو المدير الفني الجديد للزمالك -
خاص مع سيف: ملفات نجوم الزمالك في يد إيناسيو .. ومرتضى يؤجل مؤتمر تقديمه -
مجلس الزمالك يعقد جلسة خاصة مع إيناسيو -
مدربا أهلي واتحاد جدة في فترة معايشة بالأهلي -
الزمالك يعين مترجم «فيريرا» لإيناسيو -
«فيفا» يختار جريشة ضمن قائمة حكام مونديال الشباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

نافعة : أدعم 6 أبريل فى التغيير السلمي والحركة تتعرض لحملة ظالمة‎

Google+ Print
نافعة : أدعم 6 أبريل فى التغيير السلمي والحركة تتعرض لحملة ظالمة‎ نافعة : أدعم 6 أبريل فى التغيير السلمي والحركة تتعرض لحملة ظالمة‎

حسن نافعة

قال الدكتور حسن نافعة أستاذ الاقتصاد والعلوم بجامعة القاهرة، أنه على إيمان شديد بكل الحركات الشبابية التى تسعى إلى التغيير السلمى فى الدولة وعلى رأسها حركة شباب 6 أبريل، وأن من يناضل تحت شعار نظرية اللاعنف يدفع حريته مقابل تحقيق الحرية والعدالة للأخرين.

وأكد نافعة خلال مؤتمر حركة 6 أبريل بالأوبرا لإحياء اليوم الدولى للاعنف، على دعمه لحركة شباب 6 أبريل منذ ظهورها، مضيفاً أن الحركة تتعرض الأن لمحنة شديدة، وتتعرض لحملة إعلامية ظالمة.

وأضاف نافعة، أن النظام الحالى يستخدم العنف والتنكيل بمعارضيه، ولابد من تحية كل من يقف فى وجه أى سلطة جائرة بسلمية، والتغيير بالاعنف هو الملاذ لبناء دولة مدنية ديموقراطية حديثة.

المراسل : بكر الشرقاوى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا