مدرسة أحمد بن راشد تعرّف أولياء الأمور بمبادرتها ومشروعاتها

أقامت مدرسة أحمد بن راشد للبنين اجتماعاً لأولياء أمور الطلبة، تناولت فيه خططها ومشروعاتها خلال العام الدراسي الجديد، وهدفت من خلاله إلى التواصل مع ذوي الطلاب، لإطلاعهم على جديد مبادراتها التي تسعى من خلالها لرفع المستوى العلمي، والتحصيل لدى أبنائها.

وقال الأستاذ إسماعيل النوبي، مدير المدرسة: «إن العام الدراسي سيكون حافلاً بمبادرات ستتميز بها المدرسة، كمبادرة «صحتي سر تفوقي»، ومبادرة «أنا جندي» التي تهدف إلى تعزيز الجانب الوطني لدى الطالب، ومبادرة «التاجر الصغير» التي نتعاون من خلالها مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، لتحفيز أبنائنا إلى ممارسة التجارة، من خلال فعاليات تجمع بين الفائدة والتسلية».

وأشار مدير المدرسة إلى «أنه أصبح في متناول الأولياء متابعة المدرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وأنستغرام، من خلال حساب مستقل لكل طالب، وتواكباً مع التقنيات الحديثة، فإننا نعمل على إنشاء تطبيق ذكي خاص بالمدرسة، يكون نقطة التقاء وتواصل بين أولياء الأمور والمدرسة، يطلعون من خلاله على كل ما يخص أبناءهم».

وقال: «في جعبتنا الكثير من المشروعات، ومنها ما تم الشروع به، كمشروع نادي العلوم الذي يهدف إلى تخصيص فترة للرواد في المواد العلمية لتنمية مهاراتهم، وإبراز ما لديهم من مشروعات تحفزهم إلى تحقيق مستوى متقدم في المواد العلمية التي تعتمد على البحث والتجارب، وقد تفاعل مع المبادرة العديد من الطلاب. ومن خلال هذا المشروع، سيقوم الطلاب بزيارات استطلاعية للمشروعات الرائدة في دولة الإمارات، كتنظيم رحلة إلى مدينة مصدر للطاقة المتجددة.