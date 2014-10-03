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حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 146 من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية

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حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 146 من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 146 من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم رأس الخيمة بالإفراج عن 146 سجينا بمناسبة عيد الاضحى المبارك من نزلاء المؤسسة العقابية والاصلاحية في رأس الخيمة ممن يقضون عقوبات متفاوتة وممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذا لتلك الاحكام وذلك بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

ويأتي هذا الامر في إطار حرص صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على اعطاء السجناء المفرج عنهم فرصة اخرى لبدء حياة جديدة وللتخفيف من معاناة أسرهم.

ووجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة العقابية والاصلاحية في رأس الخيمة بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وقال المستشار حسن سعيد محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة إن مكرمة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم يأتي في إطار حرص سموه على منح المشمولين بالعفو الفرصة لمعاودة الاندماج في نسيج المجتمع وحرص سموه على إدخال السرور والبهجة الى قلوب عائلات المفرج عنهم وذويهم.

 وتوجه النائب العام بالشكر الى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على امره السامي الذي ادخل البهجة والسرور في نفوس الاسر التي تنتظر الالتقاء بذويها، كما توجه بالشكر الى سمو ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء على متابعته الدائمة والمستمرة والتي يوليها للنيابة العامة والقضاء في رأس الخيمة.

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