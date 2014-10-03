بحث تعزيز التعاون بين المجلس الوطني والاتحاد البرلماني الدولي

بحث الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي خلال لقائه بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مارتن تشونشونج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، سبل تعزيز علاقات التعاون الفنية والبرلمانية بين الجانبين.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره عبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية، ومختار عمر كبير مستشاري الاتحاد، بحث آليات تفعيل التعاون بين المجلس والاتحاد في اطار تنفيذ اتفاقية التعاون والشراكة الموقعة بينهما، وبما يدعم الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لدى الجانبين في عدد من المجالات.

وأكد الجانبان أهمية هذه الاتفاقية التي ستسهم في تعزيز مشاركة المجلس في أنشطة وفعاليات الاتحاد، وتقديم كل أوجه الدعم اللازمة والممكنة لتيسير أنشطته وفعالياته وبرامجه المختلفة، مشيرين إلى أهمية البنود الخمسة التي تتضمنها الاتفاقية التنفيذية للتعاون والمشاركة الفنية التي تم توقيعها بتاريخ 29 سبتمبر 2014م.

واستعرض الجانبان آليات تنفيذ هذه البنود خاصة فيما يتعلق بمشروع تعريب الموقع المعلوماتي الإلكتروني للاتحاد، والتعاون في برامج دعم المساواة بين الجنسين، ومعايير جودة أداء الأمانات الفنية للبرلمانات وتقديم مختلف أشكال الدعم البرلماني الإقليمي للاتحاد بهدف تطوير موقع البرلمان المصري الجديد وتبادل الخبرات في مجال التشريع والبحوث البرلمانية.

جهود

واستعرض الدكتور المزروعي جهود الأمانة وسعيها في مجال تطبيق أفضل منهجيات البحوث البرلمانية، واعتماد سياسة البحث العلمي وإدارة المعرفة البرلمانية، وتنفيذ منظومة متطورة إلكترونية ومعلوماتية لدعم عمل أجهزة المجلس، مؤكدا أنه يتم تنفيذ العمل انطلاقاً من خطط علمية برلمانية راعت البعد البرلماني الدولي المعاصر.