مجلس أبوظبي للتعليم: 80% من الخريجين حصلوا على وظائف تناسب تخصصاتهم

أعلن مجلس أبوظبي للتعليم عن نتائج المسح الميداني الذي أجراه بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي يهدف إلى تتبع مسار خريجي الجامعات على مستوى إمارة أبوظبي وتوفير معلومات مهمة بخصوص مسار الطلبة بعد تخرجهم سواء من ناحية حصولهم على وظائف أو استكمال دراساتهم العليا داخل الدولة أو خارجها أو القيام بأنشطة أخرى كاشفاً في هذا الصدد ان 80 % من الخرجين حصلوا على وظائف تناسب تخصصاتهم.

وهذه المبادرة التي أطلق عليها اسم "استبيان أبوظبي لتتبع مسار الطلبة بعد التخرج"، الأولى من نوعها في هذا المجال وتهدف إلى توفير البيانات والمعلومات الخاصة بالخريجين ومستوى رضا كل منهم ومدى الاستفادة من الخبرات التعليمية التي حصلوا عليها، حيث أظهرت نتائج الاستبيان أن حوالي 8 من بين كل 10 خريجين يرون أنهم حصلوا على وظائف ذات صلة بتخصصاتهم الأكاديمية.

قاعدة بيانات

وكان الاستبيان صمم بالتعاون ما بين المجلس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتم إجراؤه من خلال جميع مؤسسات التعليم العالي بإمارة أبوظبي سواء الاتحادية أو غير الاتحادية أو الخاصة أو الحكومية.

ويهدف مجلس أبوظبي للتعليم من خلال هذه المبادرة بشكل أساسي إلى إعداد قاعدة بيانات رئيسية شاملة وموثوقة تشمل جميع الخريجين بحيث يتم استخدام أفضل أطر العمل الدولية في هذا المجال وذلك بعد استعراض العديد من الاستبيانات المستخدمة في عدد من الدول المتقدمة مثل المملكة المتحدة واستراليا وكندا وعدد من الدول الأوروبية.

متطلبات

وقال الدكتور عارف الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي بالمجلس أن الحصول على المعلومات الخاصة بمسار الطلبة بعد التخرج يعد من أهم العناصر التي تؤكد على مستوى جودة مؤسسات التعليم العالي وللوقوف على مدى مواءمة مخرجات مؤسسات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل بالإضافة الى تطوير أنظمة التعليم العالي بالدولة بما يضاهي أعلى المعايير الدولية وذلك تماشياً مع أولويات الخطة الاستراتيجية للمجلس.

تعاون

شارك في هذا الاستبيان 21 مؤسسة تعليمية مختلفة، حيث تم الاتصال هاتفياً بحوالي 5744 خريجا من المواطنين والوافدين على حد سواء من خريجي دفعة العام الدراسي 2013 للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة ومن ثم تجميعها وفقاً لمنهجية محددة وأعقب ذلك استكمال الاستبيان إلكترونيا، حيث تم تبادل النتائج مع قيادة ورؤساء الجودة في مؤسسات التعليم العالي المشاركين في ورشة عمل نظمها المجلس بحضور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع ممثلي مؤسسات التعليم العالي، لإعطاء فرصة للتعرف على النتائج ومقارنتها مع غيرها من مؤسسات التعليم العالي في إمارة أبوظبي.