معلم يضرب 21 طالباً بالحزام في ثانوية أبي سعيد الخدري

رفعت منطقة عجمان التعليمية إلى وزارة التربية والتعليم نتائج تحقيقها مع معلم لغة إنجليزية اعتدى بالضرب على 21 طالب ثانوية في مدرسة أبي سعيد الخدري بمصفوت، بعد اعتراف المعلم بالواقعة التي استخدم فيها الحزام قاصداً «تخويف التلاميذ»، فيما طالبت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بإجراءات حاسمة تجاه المعتدي بعد زيارتها المدرسة والاستماع للطلبة.

وأوضح في اتصال هاتفي لـ «البيان» علي حسن مدير المنطقة أنه فور العلم بالواقعة تم تشكيل لجنة لكشف الملابسات التي أخذت فيها أقوال الطلبة، وبعد استدعاء المعلم للتحقيق معه، اعترف بضرب الطلاب لتخويفهم.

وأفاد بأن المنطقة لم تقصر أو تتهاون تجاه أبنائها الطلبة ولا ترضى إهانتهم، كما أنها لم تبلغ بالواقعة إلا في اليوم الثاني، إذ فوجىء مدير المدرسة بزيارة أفراد من الشرطة المجتمعية الذين أبلغوه بأن مجلس الآباء أعلمهم بحادثة الضرب.

ولفت إلى أنه علم بالقصة بعد ان تم اخطار الشرطة المجتمعية ومن ثم جمعية الامارات لحقوق الانسان التي دخلت المدرسة دون إخطار أو اذن من إدارة المنطقة، مضيفاً أنه تواصل مع الشيخة عزة النعيمي رئيسة مجلس الآباء وأخبرته بالحادثة وطلب منها تزويده بتقرير الشرطة المجتمعية.

وكان معلم لغة إنجليزية في مدرسة أبي سعيد الخدري اعتدى بالضرب على طلبة الصف العاشر (21 طالباً)، ما دفع مجلس الآباء والمعلمين في عجمان إلى تقديم شكوى إلى جمعية الإمارات لحقوق الإنسان لاتخاذ التدابير اللازمة حيال الواقعة.

وشكلت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان فور تلقيها خطاب مجلس الاباء في عجمان لجنة متخصصة لزيارة المدرسة والتأكد من حدوث الواقعة ومقابلة الطلاب والمُعلم الذي اعترف بالواقعة كاملة ولم ينكرها مبرراً تصرفه بإصدار الطلاب صوتا عاليا داخل الصف.

إجراءات

وأكدت الشيخة عزة النعيمي مديرة مدرسة مزيرع رئيس مجلس الاباء والمعلمين في عجمان أن المعلم لايزال على رأس عمله ولم تتخذ بحقه أي إجراءات، مشيرة إلى أن أخلاق المعلم سلاحه وما بدر منه يعد تحدياً صارخاً للقيم والقوانين.

ودعت الشيخة عزة النعيمي إلى اتخاذ اجراءات صارمة بهذا الخصوص: «إننا ضد مثل هذه الممارسات ولا نؤيدها، ونحن نقف في صف التربية والتعليم وليس في صف التعذيب والتخويف؛ فرسالة التربية والتعليم واضحة لذا نحتاج الى تدخل سريع من المسؤولين».

وقالت إن المنطقة التعليمية اتخذت جانب الحياد ولم تحرك ساكناً بدعوى عدم وجود موظف في قسم الشؤون القانونية ولم تتحرك الا بعد تدخل جمعية الامارات لحقوق الانسان، حيث أرسلت أحد موظفيها للتحقيق في الواقعة.

سلطان النعيمي: لم يتقدم أولياء الطلبة ببلاغ رسمي

أفاد العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي نائب القائد العام لشرطة عجمان بأنه لم يقدم أي من أولياء أمور الطلبة بلاغاً رسمياً لدى الشرطة وفي هذه الحالات يتم فتح بلاغ رسمي بناء على موافقة منطقة عجمان التعليمية.

وزارت الشرطة المجتمعية المدرسة للاطلاع على الأوضاع والاستماع لأقوال الطلبة الذين أفادوا بأنهم تعرضوا للضرب من قبل المعلم، مــؤكداً بأن الشرطة أخبرت الطلبة بضرورة إبلاغ أولياء أمورهم بإكمال الإجراءات الرسمية وهي فتح بلاغ رسمي لإحالة القضية إلى النيابة إلا أن أولياء الأمور لم يتقدموا ببلاغ رسمي للشرطة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم تمنع استخدام الضرب في مدارسها وتجرم شتى أنواع الإيذاء النفسي أو الجسدي وتعتبرها أساليب لا تمت للتربية والتعليم بصلة ويترتب عليها آثار عكسية على الطلاب تؤثر سلبياً في مستقبلهم.