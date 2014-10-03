محمد بن راشد والحكام ومحمد بن زايد يؤدّون صلاة العيد ويستقبلون جموع المهنئين غداً

يؤدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في زعبيل، صباح غد السبت، ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه عدد من الشيوخ وحشد من المصلين.

ويستقبل سموه المهنئين بهذه المناسبة المباركة في قصر زعبيل عقب صلاة العيد مباشرة. ويؤدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صلاة عيد الأضحى المبارك في مصلى البديع. ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه عدد من الشيوخ وحشد من المصلين، كما يستقبل سموه جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة في قصر البديع العامر، وذلك عقب صلاة العيد مباشرة.

جامع الشيخ راشد

ويؤدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ راشد بن حميد النعيمي في مدينة عجمان. ويؤدي الصلاة إلى جانب صاحب السمو حاكم عجمان سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وعدد من الشيوخ وجموع المصلين من أبناء الدولة ووجهاء القبائل وأعيان البلاد والمقيمين من الجاليات العربية والإسلامية وكبار المسؤولين.

ويستقبل سموه عقب أداء صلاة العيد في قصر الزاهر جموع المهنئين بهذه المناسبة من أصحاب السمو الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة ورؤساء وأعضاء البعثات القنصلية العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، إلى جانب وجهاء وأعيان البلاد وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة في الدولة.

مصلى الفجيرة

ويؤدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة صلاة عيد الأضحى في مصلى الفجيرة الكبير، ويؤدي الصلاة إلى جانب صاحب السمو حاكم الفجيرة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة والشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الفجيرة وجموع المصلين من المواطنين والمقيمين.

ويستقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة عقب صلاة عيد الأضحى المبارك بقصر الرميلة جموع المهنئين بهذه المناسبة السعيدة من أصحاب السمو الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة ووجهاء وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمين في الإمارات.

ويؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الشيخ زايد في مدينة أم القيوين. ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية. ويستقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين بقصر سموه بعد صلاة العصر جموع المهنئين بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من أصحاب السمو الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء البعثات القنصلية الإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة بالدولة.

مصلى خزام

ويؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة صلاة عيد الأضحى المبارك في مصلى العيد الكبير في خزام في رأس الخيمة. ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وعدد من الشيوخ والمسئولين وأعيان ووجهاء البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

ويستقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عقب صلاة العيد مباشرة في قصر خزام جموع المهنئين بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من أصحاب السمو الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء البعثات القنصلية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، إلى جانب أعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية .

مسجد الشيخ زايد

ويؤدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاة عيد الأضحى في مسجد الشيخ زايد الكبير بمدينة أبوظبي، كما يؤدي الصلاة إلى جانب سموه المواطنون وجموع المصلين. ويستقبل سمو ولي عهد أبوظبي جموع المهنئين بهذه المناسبة السعيدة بعد أداء صلاة العيد بقصر المشرف في أبوظبي، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

العين والمنطقة الغربية

يؤدي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد قصر ليوا بالمنطقة الغربية.

كما يؤدي الصلاة إلى جانب سموه عدد من المسؤولين وأعيان المنطقة الغربية وجمع من المصلين من المواطنين والمقيمين. ويستقبل سموه عقب أداء شعائر صلاة عيد الأضحى مباشرة جموع المهنئين بقصر ليوا.

ويؤدي سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد النور بمنطقة شعاب الأشخر في العين. ويستقبل سمو الشيخ طحنون بن محمد عقب الصلاة المهنئين بهذه المناسبة السعيدة في قصر سموه بغريبة في مدينة العين.