أهالى قرية بالفيوم يقطعون الطريق ويفصلون الكهرباء بسبب الصرف الصحى

قطع أهالى قرية جرفس بسنورس اليوم الأربعاء الطريق العام الذى يربط الفيوم بالقاهرة واقتحموا محطة محولات جرفس وفصلوا التيار الكهربائى عن مدينة وبعض قرى مركز سنورس لأكثر من 4 ساعات بسبب مياه الصرف الصحى التى أغرقت أكثر من 20 منزلا بالقرية.

وانتقل إلى المحطة مأمور المركز ونائبه، وحسين عبد الخالق نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس فى محاولة لإقناع الأهالى.

وتبين من المناقشات أن مشروع شبكة الصرف الصحى انتهى العمل فيها لم يتم تسليمه بعد لهيئة مياه الشرب والصرف الصحى، وقام عدد من المواطنين بتوصيل منازلهم على الشبكة قبل أن تعمل محطة الرفع؛ ما أدى لطفح المياه التى أغرقت أكثر من 20 منزلا قريبا من المناطق منخفضة المنسوب بالقرية.