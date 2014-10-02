أبوسعدة يطالب «الداخلية» بنقل دومة لمستشفى خارج طرة: لائحة السجن تسمح

قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن لائحة السجون، بعد تعديلها تعطي الحق لطبيب السجن في نقل المسجون لتلقي العلاج المناسب خارجه، في معرض تعليقه على الحديث عن رفض المستشار محمد ناجي شحاتة، قاضي قضية «أحداث مجلس الوزراء»، التوقيع على قرار النيابة بنقل الناشط السياسي أحمد دومة إلى مستشفى خارج سجن طرة، لتلقي العلاج، في ظل تحذيرات من تدهور حالته الصحية ومواجهته خطر الموت.

وكتب أبوسعدة، في حسابه على «تويتر»: «لائحة السجون بعد تعديلها تعطي لطبيب السجن الحق في نقل السجين لتلقي العلاج المناسب في مستشفى خارج السجن، هذا قرار مصلحة السجون وأطبائها».

وطالب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، بنقل أحمد دومة إلى مستشفى خارج سجن طرة، لتلقي العلاج.

وينفذ دومة حكمًا بالحبس ثلاث سنوات في قضية «خرق قانون التظاهر» أمام محكمة عابدين.

كانت صفحة «الحرية للجدعان»، المهتمة بمتابعة أوضاع السجناء والمحتجزين، قالت إن عددًا من المحامين توجهوا إلى مكتب النائب العام لطلب نقل دومة، فعلموا أن المستشار محمد ناجي شحاتة يرفض التصديق على قرار النيابة بنقل دومة إلى مستشفى خارج السجن، معتبرة أن ذلك يأتي بسبب طلب دومة رد القاضي عن نظر قضية «أحداث مجلس الوزراء».

كما تستأنف محاكمة دومة وآخرين في قضية «أحداث مجلس الوزراء» 11 أكتوبر الجاري، بعد رد دومة هيئة محكمة «أحداث مجلس الوزراء».

كان أحمد دومة أنهى إضرابه عن الطعام قبل يومين، حسبما قالت زوجته، وأشارت إلى أن دومة قرر أن يكون فض إضرابه «بمحضر رسمي.. وسبب في المحضر قرار تعليقه المؤقت للإضراب بحالته الصحية المزرية ووصول آلام جهازه الهضمي لدرجة مرعبة لا يمكن تحملها.. أحمد أكد أن وصوله للدرجة دي واضطراره لتعليق إضرابه لهذه الأسباب وصمة عار للسلطة اللي استغلت مرضه للضغط عليه بشكل غير مباشر لفك إضرابه بمنع خروجه لمستشفى وتوفير العلاج والرعاية المناسبة اللي تمكنه من إكمال إضرابه المشروع عن الطعام».