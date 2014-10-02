الخارجية الأمريكية: مباحثات في القاهرة حول جهود دعم التحالف ضد «داعش»

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جين ساكي، إن منسق التحالف الدولي الجنرال جون آلن سيزور القاهرة ضمن جولة في المنطقة لإجراء مباحثات مع مسؤولي الحكومة المصرية وجامعة الدول العربية.

وأشارت المتحدثة، في تصريحات الخميس، إلى أن مباحثات آلن في القاهرة ستتركز على بحث سبل دعم جهود التحالف الدولي لمواجهة تنظيم «داعش».

وقالت ساكي إن الجولة ستشمل أيضًا الأردن وتركيا بالإضافة إلى العراق الذي يزورها حاليًا.

وكان الجنرال آلن والسفير بريت ماكجيرك وصلا في وقت سابق اليوم إلى العراق في أول جولة خارجية منذ أن توليا مهمة تنسيق جهود التحالف الدولي لمحاربة «داعش».