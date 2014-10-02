دبلوماسي مصري يتعلم الإندونيسية في 10 أيام

شارك الدبلوماسي المصري، كريم حسين، في دورة تدريبية عن الثقافة واللغة الإندونيسية نظمتها وزارة الخارجية الإندونيسية لمدة 3 أسابيع خلال شهر سبتمبر الماضي بإندونيسيا قبيل التحاقه بالعمل في السفارة المصرية في جاكرتا بنهاية العام الحالي.

واستطاع «حسين» بعد 10 أيام من بداية تعلمه للغة الإندونسية أن يلقي خطاباً باللغة الإندونيسية في وزارة الخارجية الإندونيسية نيابةً عن المتدربين الدبلوماسيين الأجانب الذين شاركوا من عدد من دول العالم.

وتضمن الخطاب رسالة حب من مواطن مصري إلى إندونيسيا شعباً وحضارة وقيادة أشاد فيها بقيم التسامح والتعايش المشترك في إندونيسيا وتجربتها في الحكم الرشيد والتنمية.

كما قام الدبلوماسي كريم حسين خلال التدريب بتصميم رسم على القماش بأحرف الرئيس الإندونيسي الجديد، تضمنت رسالة تقدير إلي السيد جوكوي، رئيس إندونيسيا الجديد، وقام بتسليمها إلي الرئيس الإندونيسي أثناء رحلة الطائرة من جزيرة بالي إلي جاكرتا والتي كان علي متنها الرئيس الإندونيسي.