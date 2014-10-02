ماتيو يعود لمنتخب فرنسا

(إفي): أعلن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا اليوم عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في مباراتي البرتغال وأرمينيا الوديتين يومي 11 و14 من الشهر الجاري.
وتصدر القائمة كل من كريم بنزيمة ورافائيل فاران وجيريمي ماتيو وأنطوان جريزمان من الليجا الإسبانية.
وتستعد فرنسا لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2016 التي تقام على أرضها من خلال سلسلة من المباريات الودية.
وعوض ديشامب مهاجم أرسنال الإنجليزي المصاب أوليفييه جيرو بأندري بيير جينياك لاعب مارسيليا، وزميله ديمتري باييه.
حراسة المرمى: ستيف مانداندا (مارسيليا)- هوجو لوريس (توتنهام/إنجلترا)- ستيفان روفييه (سانت إيتيان).
الدفاع: كريستوف جاليه (ليون) - لوكاس دين (باريس سان جيرمان)- باتريس إيفرا (يوفنتوس/إيطاليا) - لوران كوسييلني (أرسنال/إنجلترا) - إلياكيم مانجالا ، بكاري سانيا (مانشستر سيتي/إنجلترا) - جيريمي ماتيو (برشلونة/إسبانيا)- رافائيل فاران (ريال مدريد/إسبانيا).
الوسط: يوان كاباي، بليز ماتويدي (باريس سان جيرمان) بول بوجبا (يوفنتوس / إيطاليا)- مورجان شنايدرلين (ساوثامبتون / إنجلترا)- موسى سيسوكو (نيوكاسل / إنجلترا).
الهجوم: كريم بنزيمة (ريال مدريد/إسبانيا) - ريمي كابيلا (نيوكاسل / إنجلترا)- أنطوان جريزمان (أتليتكومدريد/إسبانيا)- ديمتري باييه ، أندري جينياك (مارسيليا) - لويك ريمي (تشيلسي / إنجلترا)- ماتيو فالبوينا (دينامو موسكو/روسيا).