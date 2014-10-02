أخبار عاجلة

القوى العاملة تعلن عن وظائف في إحدى دول الخليج برواتب 10 آلاف جنيه..بهذه الشروط! -
خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه -
خاص مع سيف: اجتماع مرتضى منصور مع إيناسيو والجهاز المعاون واللاعبين -
خاص مع سيف: من هو "إيناسيو" مدرب الزمالك الجديد -
خاص مع سيف: لحظات وصول إيناسيو المدير الفني الجديد للزمالك -
خاص مع سيف: ملفات نجوم الزمالك في يد إيناسيو .. ومرتضى يؤجل مؤتمر تقديمه -
مجلس الزمالك يعقد جلسة خاصة مع إيناسيو -
مدربا أهلي واتحاد جدة في فترة معايشة بالأهلي -
الزمالك يعين مترجم «فيريرا» لإيناسيو -
«فيفا» يختار جريشة ضمن قائمة حكام مونديال الشباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالفيديو.. جمهور الرجاء المغربي يرفع لافتات مؤيدة لـ«داعش»

Google+ Print
بالفيديو.. جمهور الرجاء المغربي يرفع لافتات مؤيدة لـ«داعش» بالفيديو.. جمهور الرجاء المغربي يرفع لافتات مؤيدة لـ«داعش»

لافتات تأييد داعش

علت أصوات مشجعي فريق الرجاء البيضاوي في المغرب، ولكن ليس تشجيعًا لفريقهم فحسب، بل هتافًا لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”، وذلك وفق متداول في مواقع التواصل.

وهتف المشجعون بهتفات أخرى حولت ممر الملعب حيث دارت المباراة إلى ميدان مظاهرة، ترددت بين أرجائه هتافات “الله أكبر إلى الجهاد”، وذلك أثناء دخول الملعب لمتابعة لقاء “الرجاء” بخصمه “الدفاع الحسني الجديدي”.

أثار هذا الفيديو ردود فعل بين نشطاء الإنترنت الذين عبر كثير منهم عن دهشته إزاء هذا الفيديو، الذي يرصد تأييدًا للتنظيم لدى شريحة من الشعب المغربي.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي

فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي

بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف

فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف