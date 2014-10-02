بالفيديو.. جمهور الرجاء المغربي يرفع لافتات مؤيدة لـ«داعش»

علت أصوات مشجعي فريق الرجاء البيضاوي في المغرب، ولكن ليس تشجيعًا لفريقهم فحسب، بل هتافًا لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”، وذلك وفق فيديو متداول في مواقع التواصل.

وهتف المشجعون بهتفات أخرى حولت ممر الملعب حيث دارت المباراة إلى ميدان مظاهرة، ترددت بين أرجائه هتافات “الله أكبر إلى الجهاد”، وذلك أثناء دخول الملعب لمتابعة لقاء “الرجاء” بخصمه “الدفاع الحسني الجديدي”.

أثار هذا الفيديو ردود فعل بين نشطاء الإنترنت الذين عبر كثير منهم عن دهشته إزاء هذا الفيديو، الذي يرصد تأييدًا للتنظيم لدى شريحة من الشعب المغربي.

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