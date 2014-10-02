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سعد سمير وغالي على رأس 7 أهلاوية في قائمة مصر لبتسوانا

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سعد سمير وغالي على رأس 7 أهلاوية في قائمة مصر لبتسوانا سعد سمير وغالي على رأس 7 أهلاوية في قائمة مصر لبتسوانا

استكمل شوقي غريب المدير الفني لمنتخب قائمة الفراعنة لمباراتي بتسوانا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا 2015، بسبعة لاعبين من الأهلي.

فسعد سمير، ومحمد نجيب وحسام غالي وشريف إكرامي وصبري رحيل وعمرو جمال ووليد سليمان سيقودون قائمة للمواجهتين المصيريتين.

وجاء استدعاء هذا السباعي بعد مشاركته مع الأهلي في الخسارة أمام الرجاء بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على بتسوانا ذهابا وإيابا، لتعويض البداية المفجعة للفراعنة في التصفيات بعد الخسارة خارج الديار أمام السنغال وعلى أرض القاهرة من تونس.

واستدعى شوقي غريب، الحارس أمير عبد الحميد من وادي دجلة الذي فاز على اتحاد الشرطة بهدف من دون رد.

وكان غريب قد استدعى في وقت سابق كل من:

أحمد الشناوي وحازم إمام وعلي جبر وأيمن حفني وإبراهيم صلاح وخالد قمر ومحمد عبد الشافي وعمرو السولية وشوقي السعيد وإبراهيم عبد الخالق وهاني العجيزي مع المحترفين محمد صلاح وأحمد حمودي ومحمد النني وأحمد المحمدي وأحمد فتحي وصالح جمعة.

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