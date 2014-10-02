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ضبط حداد يدير ورشة لتصنيع الأسلحة وبيعها للإخوان ببني سويف

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ألقت مباحث بني سويف، الخميس، القبض على حداد، أدار مسكنه كورشة لتصنيع الأسلحة، وضبط بحوزته عدد كبير من الأسلحة ومعدات التصنيع ويقوم ببيعها لعناصر الإخوان.

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء زكريا أبوزينة، مدير المباحث الجنائية، بالقبض أبوالنور رجب قرني، 31 سنة، حداد ومقيم بقرية الطحاوية بمركز ببا، وتبين من تحريات المقدم أحمد عبداللطيف، رئيس مباحث ببا، أن المذكور اتخذ من مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة وبيعها لعدد من الذين يقومون بمسيرات مع جماعة الإخوان.

تم القبض على المذكور أثناء إدارة مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع، وضبط بداخلها 3 فرد خرطوش مكتملة الصنع، و8 مواسير فرد خرطوش، و2 إبرة ضرب نار، وبندقية بروحين.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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