الخارجية الأمريكية: مباحثات في القاهرة حول جهود دعم التحالف ضد داعش

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جين ساكي، بأن منسق التحالف الدولي ضد «داعش»، الجنرال جون آلن، سيقوم بزيارة للقاهرة ضمن جولة في المنطقة لإجراء مباحثات مع مسؤولي الحكومة المصرية وجامعة الدول العربية حول مواجهة التنظيم.

وأشارت المتحدثة، في تصريحات لها، الخميس، إلى أن مباحثات «آلن» في القاهرة ستتركز على بحث سبل دعم جهود التحالف الدولي لمواجهة «داعش».

وأضافت «ساكي» أن الجولة ستشمل أيضًا الأردن وتركيا بالإضافة إلى العراق الذي يزورها حاليا.

كان الجنرال «آلن» والسفير بريت ماكجيرك قد وصلا في وقت سابق، الخميس، إلى العراق في أول جولة خارجية منذ أن توليا مهمة تنسيق جهود التحالف الدولي لمحاربة داعش.