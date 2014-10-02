فرنسا تدين بناء إسرائيل لـ2610 وحدة سكنية جديدة بالقدس

أدانت فرنسا إعلان إسرائيل عن الموافقة على بناء2610 وحدات سكنية بمستوطنة جديدة يطلق عليها (جيفات هاماتوس).

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس – في بيان اليوم الخميس – إن فرنسا تدين بشدة قرار السلطات الإسرائيلية بالموافقة على بناء 2610 وحدات سكنية بجيفات هاماتوس.

وأضاف أنه إذا تم تأكيد هذا القرار ، فسيتم إنشاء مستوطنة جديدة للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عامًا بالقدس الشرقية ، ما سيهدد بشكل مباشر حل الدولتين ، ونية أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية في الوقت الذي يتوجب فيه أن تسير كل الجهود نحو تحقيق السلام.

وحث السلطات الإسرائيلية على العدول عن هذا القرار ، وقال ” لا يمكن أن نزعم أننا نبحث عن حل ونتعامل بشكل معاكس دون أن تستخلص الإستنتاجات لا سيما داخل الاتحاد الأوروبي”.

أ ش أ