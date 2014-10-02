أخبار عاجلة

القوى العاملة تعلن عن وظائف في إحدى دول الخليج برواتب 10 آلاف جنيه..بهذه الشروط! -
خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه -
خاص مع سيف: اجتماع مرتضى منصور مع إيناسيو والجهاز المعاون واللاعبين -
خاص مع سيف: من هو "إيناسيو" مدرب الزمالك الجديد -
خاص مع سيف: لحظات وصول إيناسيو المدير الفني الجديد للزمالك -
خاص مع سيف: ملفات نجوم الزمالك في يد إيناسيو .. ومرتضى يؤجل مؤتمر تقديمه -
مجلس الزمالك يعقد جلسة خاصة مع إيناسيو -
مدربا أهلي واتحاد جدة في فترة معايشة بالأهلي -
الزمالك يعين مترجم «فيريرا» لإيناسيو -
«فيفا» يختار جريشة ضمن قائمة حكام مونديال الشباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

فرنسا تدين إعلان إسرائيل بناء 2610 وحدة سكنية جديدة بالقدس

Google+ Print
فرنسا تدين إعلان إسرائيل بناء 2610 وحدة سكنية جديدة بالقدس فرنسا تدين إعلان إسرائيل بناء 2610 وحدة سكنية جديدة بالقدس

 

وزير خارجية فرنسا

أدانت فرنسا إعلان إسرائيل عن الموافقة على بناء2610 وحدات سكنية بمستوطنة جديدة يطلق عليها (جيفات هاماتوس).

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس – في بيان اليوم الخميس – إن فرنسا تدين بشدة قرار السلطات الإسرائيلية بالموافقة على بناء 2610  وحدات سكنية بجيفات هاماتوس.

وأضاف أنه إذا تم تأكيد هذا القرار ، فسيتم إنشاء مستوطنة جديدة للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عامًا بالقدس الشرقية ، ما سيهدد بشكل مباشر حل الدولتين ، ونية أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية في الوقت الذي يتوجب فيه أن تسير كل الجهود نحو تحقيق السلام.

وحث السلطات الإسرائيلية على العدول عن هذا القرار ، وقال ” لا يمكن أن نزعم أننا نبحث عن حل ونتعامل بشكل معاكس دون أن تستخلص الإستنتاجات لا سيما داخل الاتحاد الأوروبي”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا