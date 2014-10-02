اكتشاف كثبان رملية متحركة فوق سطح كوكب المريخ

اكتشف العلماء من خلال الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية وجود كثبان رملية ورياح تنقل ذرات الرمل على الكوكب الأحمر.

وأفاد علماء الكواكب من الولايات المتحدة وبريطانيا -بحسب ما أوردت روسيا اليوم-، خلال دراستهم للصور التي التقطتها هذه الأقمار الاصطناعية وجود مناطق على سطح المريخ تغطيها كثبان رملية متحركة، وحسب قولهم أن انتقال حبيبات الرمل “saltation” يجب أن تلعب دورًا مهمًا في عمليات تعرية الصخور على الكوكب.

وبينت نتائج التجارب التي أجراها العلماء في أنبوب ديناميكيا الهواء، المصمم حسب ظروف الكوكب، فإن الرياح يجب أن تحرك الحبيبات الرملية في الحفر حركة طفيفة داخل الحفرة، ولكن الصور الفائقة الدقة التي التقطها المسبار (Mars Reconnaissance Orbiter – (MRO، وتبين حركة نشيطة لحبيبات الرمل، تذكر بالكثبان الرملية على الأرض.

وكان العلماء يعتقدون سابقًا أن مثل هذه الأمور لا يمكن أن تحدث على سطح الكوكب الأحمر، بسبب جوه المخلخل، كما بينت نتائج هذه الدراسة، أن حبيبات الرمل تتحرك يوميًا وموسميًا بصورة دورية.

ويشير العلماء إلى أن لهذه الدراسة أهمية كبيرة، في مسألة التنبؤ بحالة الطقس للبعثات العلمية المستقبلية المتوجهة إلى الكوكب الأحمر، وأيضًا لمعرفة آلية الطفرات الجيولوجية على الكوكب.