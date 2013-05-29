"ائتلاف أمناء الشرطة" بالدقهلية يتضامن مع إضراب زملائهم بـ"محلة دمنة"

انضم ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة بالدقهلية لأمناء وأفراد شرطة "محلة الدمنة"، وأعلنوا تضامنهم معهم بعد قيامهم بغلق مركز الشرطة بالجنازير، احتجاجا على حكم محكمة جنايات المنصورة ببراءة 25 متهما بحرق المركز وإتلاف المنشآت الشرطية فى أحداث الاعتداء على المركز.

وأعلن الائتلاف تعليق الدعاية الانتخابية للنوادى العامة للشرطة ومشاركتهم مع زملائهم المضربين، لحين تعديل قانون الشرطة واتخاذ إجراءات رادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الشرطة أو مؤسساتها.

وقال جلال السيد منسق ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة بالدقهلية لـ"اليوم السابع": "فاض بنا الكيل من أحكام المحكمة التى تبخس حق الشرطة، فى الوقت نفسه تحبسهم أثناء قيامهم بأداء واجبهم للحفاظ على الأمن فى الشارع مثلما حدث مع أمين الشرطة عماد خربوش فى البحيرة بعد أن كرمته المديرية وحكمت عليه المحكمة بالحبس عامين بعد قتله لمسجل خطر، مما يعطى لنا انطباعا بأن هناك بعض المسئولين يرفضون عمل الشرطة".