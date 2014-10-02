جاريدو: نتيجة غير عادلة.. وأفخر بأداء الأهلي

يؤمن خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي أن خسارته أمام الرجاء في الدوري المصري نتيجة غير عادلة.

الأهلي تأخر بهدف من قذيفة مدوية لعمرو المنوفي، ثم تعادل الفريق الأحمر.. لكن قبل الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة سجل طارق سالم هدفا قاتلا خطف الانتصار.

وقال جاريدو بعد الهزيمة في المؤتمر الصحفي: "النتيجة غير عادلة، وذلك رغم مجهود المنافس الذي يستحق التقدير".

وتابع المدرب الإسباني "كنا الأجدر بالفوز.. فقد سيطرنا على الشوط الثاني تماما، وهددنا مرمى الرجاء كثيرا".

وأضاف "لو حللتم الأهداف، ستجدون أن الرجاء فاز بهدف من تصويبة بعيدة المدى غير عادية، وبهجمة مرتدة".

وأردف جاريدو "الأهلي قدم مباراة جيدة، يجب أن أوجه شكرا لكل لاعبي الفريق على مجهودهم الكبير في أرض الملعب".