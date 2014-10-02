جاريدو يدافع عن شريف حازم في مركزه الجديد

دافع خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي عن شريف حازم المدافع الذي لعب أساسيا في دور الظهير الأيمن أمام الرجاء.

حازم قلب دفاع، منضم للأهلي في الصيف الماضي.

لكن الأهلي طلب من اللاعب شغل مركز الظهير الأيمن، وذلك بعد قرار إيقاف باسم علي لمدة شهر، ورحيل أحمد فتحي.

وسجل الرجاء هدفين في شباك الأهلي، وتم اتهام شريف حازم بأنه فشل في دور الظهير الأيمن.

وعقب جاريدو في المؤتمر الصحفي عن أداء شريف حازم "أعتقد أنه قدم مباراة ممتازة".

وتابع "أثق في الدفاع، سعد سمير وصبري رحيل ومحمد نجيب مع شريف، الجميع قدم عرضا جيدا".

وأضاف المدرب الإسباني "المدافعون يتدربون بشكل جيد، ويعملون بإتقان وإخلاص يوميا".