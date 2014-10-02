تكريم الممثلة فاطمة خير

تكرم الدورة السابعة لتظاهرة "مغربيات" في التاسع من شهر أكتوبر المقبل في الدار البيضاء الممثلة فاطمة خير تزامناً مع اليوم الوطني للمرأة الذي يصادف العاشر من نفس الشهر.

وقالت فاطمة خير التي تجمع بين التمثيل والتنشيط التلفزيوني بأن جمعية (ملتقى بلادي للمواطنة) دأبت ومنذ سنوات على تكريم العديد من النساء الفاعلات في ميادين الحياة العملية المختلفة سنوياً، مؤكدة بأنها فخورة للوقوف على المسرح للتكريم إلى جانب ثلة أخرى من النساء اللواتي وقع عليهنّ اختيار هذه الجمعية التي تشكل إضافة نوعية وقيمة مضافة إلى بقية جمعيات المجتمع المدني المهتمين بالنساء".

يذكر أن الممثلة فاطمة خير وإلى جانب كونها معروفة كممثلة مثقفة ومذيعة مقتدرة لعدة برامج تلفزيونية، فإنها مارست كذلك الصحافة المكتوبة، وكانت آخر طلة فنية للممثلة فاطمة خير ضمن مسلسل "الغالية" على شاشة القناة الثانية في رمضان 2014 كما وقع عليها الاختيار ضمن عضوية لجان تحكيم كثير من المهرجانات.

يشار إلى أن تظاهرة "مغربيات" كانت قد احتفت منذ انطلاقتها عام 2008 بعدة وجوه نسائية فنية نذكر من ضمنها ثريا العلوي ، لطيفة أحرار، أسماء المنور، سعيدة شرف نزهة الشعباوي وغيرهنّ...