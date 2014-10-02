ميلا كونيس تنجب طفلتها الأولى من آشتون كوتشر

أنجبت الممثلة Mila Kunis طفلتها الأولى من خطيبها الممثل العالمي Ashton Kutcher يوم الثلاثاء في مستشفى Cedars-Sinai في لوس أنجلوس.

ولم يكن إلى جانب Mila في المستشفى سوى خطيبها من دون حضور أيّ من أفراد أسرتيهما أو حراسهما الشخصيين.

ولم يُعلّق أيٌّ من الثنائيّ على الخبر، الذي أكّدته وسائل إعلام أمريكية، بل عمد Ashton إلى نشر صور عادية على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، وكأنّ شيئاً لم يحصل.

يُذكر أنّ Mila Kunis و Ashton Kutcher كانا أعلنا خطبتهما في شباط/فبراير الماضي، قبل شهر من إعلانهما حمل Mila في مارس الماضي.

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