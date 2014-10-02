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زفاف كلوني وأمل كان مكلفاً على الباباراتزي

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الخميس 02-10-2014 17:45

لا يستطيع أحد أن يُنكر أنّ ما فعله النجم العالمي George Clooney وزوجته المحامية أمل علم الدين كان أكثر من رائع.

فقلّة هم النجوم الذين يتشاركون مثل هذه الفرحة مع الإعلام والناس لحظة حصولها، كما حصل مؤخّراً مع ثنائي هوليوود الأشهر Brad Pitt و Angelina Jolie، اللذين أعلنا زواجهما بعد مرور أكثر من أسبوع.

وبرغم فرحة الصحافين والباباراتزي بهذا القرار، وتجمهرهم لالتقاط الصور للعريس والعروس الخجولة، فقد كان ذلك مكلفاً جداً، إذ عمدت شرطة البندقية إلى تسجيل مخالفات بحقّهم، وصلت بمجملها إلى أكثر من 30 ألف دولار، خلال الأيام الـ4 التي استمرّ خلالها الزفاف، وبمقدار 120 دولاراً يومياً لكلّ مصوّر.

واللافت أنّ الشرطة لم تحصل على المال من الباباراتزي فقط، بل أيضاً من Clooney، الذي دفع لهم أكثر من 3500 دولار، لقاء مساعدته في تنظيم حفل الزفاف وإقفال بعض الطرقات.

يُذكر أنّ زفاف أمل علم الدين وGeorge Clooney استمرّ لـ4 أيّام، وانتهى بزواج مدنيّ في القصر البلدي لمدينة البندقية.

 

صور جديدة لزفاف جورج وأمل وتفاصيل تكاليفه الخيالية

 

 

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