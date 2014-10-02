صلاح الكردي وسعد المجرّد ونجاح كبير في (يا إنسان)!

أطلق النجمان صلاح الكردي وسعد المجرّد عملهما الغنائي المشترك (ديو) بعنوان (يا إنسان)، من كلمات وألحان صلاح الكردي نفسه وتوزيع محمود عيد، قبل أيّام قليلة من عيد الأضحى المبارك، ليُحقّق نسبة مشاهدة عالية على الـ Youtube، إضافة إلى تداول الناس للأغنية على مواقع التواصل الاجتماعيّ بشكل لافت.

الأغنية التي تُعبّر عن لسان حال الناس، خصوصاً في العالم العربي، جاءت لتُعبّر عن حالة الوجع العام التي تُصيبنا في صميم يوميّاتنا.

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