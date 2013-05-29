وقفة لمسعفى قنا لتوفير طبيب للحالات المحولة للمستشفيات الجامعية

نظم العشرات من مسعفى مستشفى قنا العام اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير طبيب لمرافقة الحالات المحولة لكل من مستشفى سوهاج الجامعى ومستشفى أسيوط الجامعى.

وأوضحوا أن جميع سيارات الإسعاف وسائقيها والمسعفين والبالغ عددهم 40 مسعفاً و25 سيارة إسعاف مضربين عن العمل اليوم، وأنهم تقدموا بمطلبهم فى توفير طبيب لمرافقة الحالات المحولة من مستشفى قنا العام إلى كل من مستشفى سوهاج الجامعى ومستشفى أسيوط الجامعى، منتقدين تجاهل مدير إدارة قنا الصحية ومحافظ قنا ومدير مستشفى قنا العام لمطلبهم.

وكشف المسعفون المحتجون، أن مطلبهم جاء بناءً على ما وصفوه بالمهزلة من خلال تكرار تحويل حالات إلى المستشفيات بسوهاج وأسيوط لا تحتاج إلى تحويل ولم يتم الكشف عليها بشكل كافٍ بمستشفى قنا العام، مؤكدين أن التحويل فى العديد من الحالات تقرره هيئة التمريض دون الرجوع إلى الطبيب أو عمل فحوصات للحالة ويكتشف المسعفين بعد تحويل المرضى إلى كلا من مستشفيات سوهاج الجامعى وأسيوط الجامعى أن المريض لا يحتاج إلى تحويل إلى مستشفيات أخرى وأنه حالته كانت مستقرة.



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