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سفير مصر بالمغرب: أعياد أكتوبر تأتي في ظل ملحمة جديدة يقودها السيسي

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قال سفير لدى الرباط، أحمد إيهاب جمال الدين، إن احتفالات السفارة المصرية في المغرب بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة تأتي هذا العام في ظل ملحمة عبور جديدة، تخوضها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

وأضاف «جمال الدين»، بحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي للسفارة، الخميس، أن مصر باتت تطمح للوصول إلى الاستقرار والتنمية، وصولًا إلى مستقبل واعد يحقق طموحات شعبها بعد ثورتين مجيدتين؛ ويعيد لمصر مكانها ودورها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأوضح «جمال الدين» أن الشعب المصري يخطو بخطى ثابتة إلى الأمام وأنه قد برهن للعالم على قدرته على فرض إرادته وحماية وطنه والحفاظ على هويته التي عرفها العالم عبر التاريخ، بلدًا للاعتدال والوسطية والانفتاح.

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