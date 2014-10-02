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بعد جابر القرموطي.. الخروف ضيفًا على التليفزيون المصري: «محدش أحسن من حد»

  • مصر
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حل خروف العيد ضيفًا على شاشتي التليفزيون المصري و«أون تي في»، مساء الخميس، احتفالا بقدوم عيد الأضحى.

واستضاف الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه «مانشيت» على قناة «أون تي في»، خروفا في الاستديو، بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وبنفس الطريقة، احتفل التليفزيون المصري بالعيد من خلال استضافة خروف في برنامج اسمه «مثير للجدل» على شاشة القناة الأولى.

واستضافت مقدمة البرنامج، الإعلامية بسنت حسن، رئيس شعبة الجزارين محمد وهبة، خلال الحلقة، حيث دار الحوار حول كيفية اختيار خروف العيد، والحديث عن أمور تهم المصريين بخصوص الذبح والأضحية، وكيف يتم التعامل مع الأضحية.

وتهكم نشطاء من المشهد الطريف، وكتب «وليد ريزو»: «بعد ما شوفنا خروف جابر القرموطي.. نشوف خروف التليفزيون المصري.. ومحدش أحسن من حد»، وقال أحمد بباوي: «دايمًا بتبهرونا».

وقال القرموطي موجهًا حديثه للخروف: «خليك معايا كويس، علشان أبقى معاك كويس، زى ما حضرتكم شايفين ده خروف جايبينه من الريف، ويظل هو الطقس الأساسي لكل المسلمين للأضحية في العيد».

وأطعم القرموطي الخروف وقبّل رأسه ليقوم بعدها بتناول الفتة على الهواء.

وأثار ظهور الخروف مع القرموطي على الهواء، الخميس، ردود فعل ساخرة لمستخدمي «تويتر»، واعتبر بعضهم أن القرموطي ربما كان يريد أن يكون «مشخصاتي»، في حين قال آخرون: «هربت منه خلاص».

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