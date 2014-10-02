الإفراج عن 401 سجين بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحي ونصر أكتوبر

قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو، وذلك تنفيذًا للقرار الجمهورى رقم 335 لسنة 2014 الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبات للمحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك، وذكرى نصر السادس من أكتوبر.

وإنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 401 نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة، وسيتم خروج من شملهم قرار العفو والإفراج عنهم مباشرة من بوابات السجون، صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، بحضور اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون وقيادات القطاع.

من ناحية أخرى، أسفرت أعمال اللجنة الأمنية العليا للإفراج الشرطى، والتى عقدت الثلاثاء الماضي، عن إستحقاق 145 نزيلًا، ممن تنطبق عليهم الشروط وفقًا لتعليمات ولوائح السجون، للإفراج الشرطي.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً في مجال التواصل الإجتماعى مع ذويهم.