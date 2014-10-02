محافظ الفيوم يقرر انشاء مشروعات بيوجاز جديدة بالقرى

أكد الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم أن المحافظة بصدد إنشاء مشروعات بيوجاز جديدة بقرى الفيوم لترشيد استخدام الطاقة وإنتاج طاقة بديلة على غرار المشروعات المقامة سابقاً بقري فرقص والمظاطلي والروضة بمركز طامية ، مشيراً إلي أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة بإنشاء مشروعات جديدة لتوليد الطاقة في مختلف قري ومراكز المحافظة .

وكلف محافظ الفيوم اللواء خالد عبد العزيز جبرتي سكرتير عام المحافظة بمتابعة ملف الطاقة البديلة، لما له من مردود إيجابي علي منظومة الحياة للمواطن الفيومي وتيسير سبل معيشته بالشكل المناسب .

وصرح المحافظ أن وفدا من البنك الدولي للتنمية يضم الدكتور علاء سرحان خبير الاقتصاد البيئي ومدير إدارة التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبروفيسور بنويت بلارل مدير برامج البيئة بمنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسيدة “سيوكو يوشيجيما” أخصائية البيئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد زار قري فرقص والروضة بطامية للوقوف علي التجربة الناجحة لمشروع البيوجاز، وإمكانية تعميمها بباقي مراكزالمحافظة.

الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ 100 وحدة لإنتاج البيوجاز بقري فرقص والروضة والمظاطلي بمركز طامية، بتمويل من البرنامج الألماني للمنح الصغيرة بالقاهرة، علماً بأن كل وحدة من تلك الوحدات تنتج ما يعادل 2 أنبوبة غاز شهرياً، والطاقة المنتجة من تلك الوحدات مستخلصة من روث الماشية وأكثر أماناً عن الغاز العادي .