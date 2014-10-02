أخبار عاجلة

خاص مع سيف: لحظات وصول إيناسيو المدير الفني الجديد للزمالك -
خاص مع سيف: ملفات نجوم الزمالك في يد إيناسيو .. ومرتضى يؤجل مؤتمر تقديمه -
مجلس الزمالك يعقد جلسة خاصة مع إيناسيو -
مدربا أهلي واتحاد جدة في فترة معايشة بالأهلي -
الزمالك يعين مترجم «فيريرا» لإيناسيو -
«فيفا» يختار جريشة ضمن قائمة حكام مونديال الشباب -
وزير الرياضة: البدء فورا في ترميم صالة الجمباز بنادي الجزيرة -
ترامب يوقع قانونًا لإنهاء حماية الخصوصية على الإنترنت -
أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق -
مصدر أمني: ضبط شرطيين تزعما عصابة لسرقة المارة في الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

دبلوماسي مصري يتعلم الاندونيسية في عشرة أيام ..ويلتقي بالرئيس الإندونيسي الجديد

Google+ Print
دبلوماسي مصري يتعلم الاندونيسية في عشرة أيام ..ويلتقي بالرئيس الإندونيسي الجديد دبلوماسي مصري يتعلم الاندونيسية في عشرة أيام ..ويلتقي بالرئيس الإندونيسي الجديد

شارك الدبلوماسي المصري كريم حسين في دورة تدريبية عن الثقافة واللغة الإندونيسية نظمتها وزارة الخارجية الإندونيسية لمدة ثلاثة أسابيع خلال شهر سبتمبر بإندونيسيا قبيل التحاقه بالعمل في السفارة المصرية في جاكرتا بنهاية العام الحالي، واستطاع بعد عشرة أيام من بداية تعلمه للغة أن يلقي خطاباً باللغة الإندونيسية في وزارة الخارجية الإندونيسية نيابة عن المتدربين الدبلوماسيين الأجانب الذين شاركوا من عدد من دول العالم ، حيث تضمن الخطاب رسالة حب من مواطن مصري إلى إندونيسيا شعباً وحضارة وقيادة ، أشاد فيها بقيم التسامح والتعايش المشترك في إندونيسيا وتجربتها في الحكم الرشيد والتنمية.

خلال التدريب تلقى المتدربون أبعاداً متنوعة عن الثقافة الاندونيسية بما يشمل أنواع الطعام كمدخل لفهم المجتمع وكذلك طرق الرسم على القماش (الباتيك) بالإضافة إلي زيارة هيئات للسياحة والاستثمار ، وثلاثة مدن هي العاصمة جاكرتا ، وجوك جاكرتا المدينة العلمية التي تحتوي على عشرات الجامعات ، وجزيرة لومبوك التي تسمى بجزيرة الألف مسجد وهي من أهم المدن السياحية ومحافظها تخرج من الأزهر الشريف.

وقام الدبلوماسي كريم حسين خلال التدريب بتصميم رسم على القماش بأحرف الرئيس الإندونيسي الجديد ، تضمنت رسالة تقدير إلي السيد جوكوي رئيس إندونيسيا الجديد، وقام بتسليمها إلي الرئيس الإندونيسي أثناء رحلة الطائرة من جزيرة بالي إلي جاكرتا والتي كان علي متنها الرئيس الإندونيسي.

هذا وكان الدبلوماسي المصري قد قدم عرضاً خلال التدريب عن الدبلوماسية الثقافية المصرية وأبعادها السياحية المتنوعة بما فيها الثقافية والتاريخية ، كما تناول دور الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وأهميتهما في العمق الاستراتيجي لمصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا