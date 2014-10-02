دبلوماسي مصري يتعلم الاندونيسية في عشرة أيام ..ويلتقي بالرئيس الإندونيسي الجديد

شارك الدبلوماسي المصري كريم حسين في دورة تدريبية عن الثقافة واللغة الإندونيسية نظمتها وزارة الخارجية الإندونيسية لمدة ثلاثة أسابيع خلال شهر سبتمبر بإندونيسيا قبيل التحاقه بالعمل في السفارة المصرية في جاكرتا بنهاية العام الحالي، واستطاع بعد عشرة أيام من بداية تعلمه للغة أن يلقي خطاباً باللغة الإندونيسية في وزارة الخارجية الإندونيسية نيابة عن المتدربين الدبلوماسيين الأجانب الذين شاركوا من عدد من دول العالم ، حيث تضمن الخطاب رسالة حب من مواطن مصري إلى إندونيسيا شعباً وحضارة وقيادة ، أشاد فيها بقيم التسامح والتعايش المشترك في إندونيسيا وتجربتها في الحكم الرشيد والتنمية.

خلال التدريب تلقى المتدربون أبعاداً متنوعة عن الثقافة الاندونيسية بما يشمل أنواع الطعام كمدخل لفهم المجتمع وكذلك طرق الرسم على القماش (الباتيك) بالإضافة إلي زيارة هيئات للسياحة والاستثمار ، وثلاثة مدن هي العاصمة جاكرتا ، وجوك جاكرتا المدينة العلمية التي تحتوي على عشرات الجامعات ، وجزيرة لومبوك التي تسمى بجزيرة الألف مسجد وهي من أهم المدن السياحية ومحافظها تخرج من الأزهر الشريف.

وقام الدبلوماسي كريم حسين خلال التدريب بتصميم رسم على القماش بأحرف الرئيس الإندونيسي الجديد ، تضمنت رسالة تقدير إلي السيد جوكوي رئيس إندونيسيا الجديد، وقام بتسليمها إلي الرئيس الإندونيسي أثناء رحلة الطائرة من جزيرة بالي إلي جاكرتا والتي كان علي متنها الرئيس الإندونيسي.

هذا وكان الدبلوماسي المصري قد قدم عرضاً خلال التدريب عن الدبلوماسية الثقافية المصرية وأبعادها السياحية المتنوعة بما فيها الثقافية والتاريخية ، كما تناول دور الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وأهميتهما في العمق الاستراتيجي لمصر.