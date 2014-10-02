وزير الثقافة يناقش ترتيبات مشاركة مصر في معرض الشارقة الدولي

أكد وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور خلال اجتماعه اليوم “الخميس” بقيادات قطاعات وزارة الثقافة على ضرورة التعاون بين كل القيادات في اتخاذ القرارات موضحا أن النجاح ليس لقيادة فرد بل هو نجاح للجميع .

> وخلال الاجتماع تمت مناقشة ترتيبات مشاركة مصر في معرض الشارقة الدولي للكتاب من خلال قيام الهيئة العامة للكتاب بتجهيز جناح مصر بالمشاركة مع مختلف قطاعات وزارة الثقافة ، كذلك عمل مستنسخات لكبار الفنانين المصريين بمعرض الشارقة للكتاب من خلال إدارة المستنسخات بقطاع الفنون التشكيلية .

> وناقش الحضور النتائج الإيجابية لزيارة وزير الثقافة للصين ومنها اهتمام الجانب الصيني بالسيرك المصري ، كذلك الاستعانة بالخبرات الصينية في الصناعات الثقافية ، والتعاون مع الصين في تطوير مركز الحرف التقليدية بالفسطاط ، بالإضافة لمناقشة إنجازات مختلف قطاعات وزارة الثقافة والمشكلات التي تواجه بعضها .

> ووجه وزير الثقافة على ضرورة التعامل المرن في حل المشكلات واطلاعه أولا بأول على تطورات الأوضاع داخل كافة القطاعات .

> كما التقى وزير الثقافة اليوم أيضا ، أعضاء مجلس إدارة مهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية .

> ورحب وزير الثقافة بمجلس إدارة المهرجان ، وخلال الاجتماع تمت مناقشة الدعم القادم للمهرجان في دورته القادمة ، ودعم المهرجان من خلال موازنة وزارة الثقافة ، كذلك مخاطبة الوزارات المعنية .

> أ ش أ