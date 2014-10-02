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اختيار 5 أساتذة بالجامعة الأمريكية أعضاء بأول مجلس تخصصي للتعليم والبحث العلمي

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اختيار 5 أساتذة بالجامعة الأمريكية أعضاء بأول مجلس تخصصي للتعليم والبحث العلمي اختيار 5 أساتذة بالجامعة الأمريكية أعضاء بأول مجلس تخصصي للتعليم والبحث العلمي

الجامعة الامريكية بالقاهرة

اختير عميد كلية العلوم والهندسة بالجامعة الامريكية الدكتور طارق شوقي، لرئاسة أول مجلس تخصصي للتعليم والبحث العلمى والذى يتبع رئاسة الجمهورية.
> كما تم اختيار أربعة أساتذة من الجامعة الأمريكية كأعضاء للمجلس الذي يتكون من 11 عضوا، وهم الدكتورة ملك زعلوك المدير المؤسس لمعهد الشرق الأوسط للتعليم العالي وأستاذ كلية الدراسات العليا في التربية بالجامعة، الدكتورة آمال عيسوي أستاذ الهندسة الميكانيكية ونائب مدير مركز “عبد اللطيف جميل” لأبحاث العلوم والتكنولوجيا بالجامعة، الدكتورة راندا محمد عبد الكريم الأستاذ بكلية العلوم والهندسة بالجامعة، وجويس رفلة “موظفة بفريق طرق التدريس والتقييم بمركز التعلم والتعليم بالجامعة الامريكية، وتعد أصغر عضوة بالمجلس”.
> وقال الدكتور طارق شوقي إن رؤية المجلس الشاملة هي التركيز على بناء العقل المصري العلمي عن طريق إنتاج جيل من المصريين على استعداد أن يواصلوا التعلم مدى الحياة..مشيرا إلى الفكرة تقوم على خلق مجموعة بحثية تضع استراتيجية للتعليم للعشرين عاما المقبلة.
> وأضاف أن هدف المجلس الأول هو الدراسة والبحث وإبداء الآراء في شئون التعليم والبحث العلمى وابتكار حلول عملية وغير تقليدية لمشاكل التعليمية بجانب التنسيق مع جهات الدولة المختلفة وتقييم مجالات التنفيذ في مجالات التعليم والبحث العلمي، كما سيقوم المجلس أيضا بإعداد استراتيجية للتعليم والبحث العلمي ودراسة النماذج الناجحة وبناء شبكات تواصل مع المؤسسات في مصر ودول العالم.

أ ش أ

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