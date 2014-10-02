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النائب العام الليبي : الإفراج عن 100سجين من مدينة مصراتة

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النائب العام الليبي : الإفراج عن 100سجين من مدينة مصراتة النائب العام الليبي : الإفراج عن 100سجين من مدينة مصراتة

أرشيفية

أعلن مكتب النائب العام الليبي اليوم الخميس، إطلاق سراح نحو 100 معتقل من مدينة مصراتة الليبية كان متحفظ عليهم بمؤسسات الإصلاح والتأهيل في مصراتة .
> وأضاف بيان صادر عن قسم الإعلام بمكتب النائب العام، أنَّ الأمر تم بعد متابعة عمل النيابة والإشراف على التحقيقات، واتخاذ الإجراءات واستيفائها في الوقائع المسندة إلى الأشخاص المتحفظ عليهم بمؤسسات الإصلاح والتأهيل في مصراتة.
> وطبقًا للقرار رقم 22 لسنة 2013 ميلادي، بشأن تشكيل لجنة للتحقيق مع المتحفظ عليهم والمودعين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل في مصراتة، باشرت التحقيقات في الوقائع المسندة إلى كثير من المتهمين، والتي انتهت في بعضها إلى رفع الدعوى الجنائية عنها إلى القضاء، وصدور أحكام جنائية بالإدانة، بينما انتهت في البعض الآخر إلى الإفراج عن نحو 600 متهم خلال عامي 2013 و 2014، من بينهم الإفراج عما يزيد على مئة موقوف اليوم.

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