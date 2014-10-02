بالصور إنهاء خصومة ثأرية عمرها 34 سنة بين أبناء عمومة في الفيوم

نجحت الأجهزة الأمنية في الفيوم، من إنهاء خصومة ثأرية عمرها 34 سنة، بسبب مقتل فلاح في معركة بطريق الخطأ، أثناء تدخله لفض اشتباك بين أبناء عمومته.

وقضت لجنة الصلح المشكلة من العمدة ” خاطرعبدالقوي – والعمدة مراد مغيب – والعمدة عادل راف الله – والعمدة عبدالظاهر عبدالرحمن ” بقيام القاتل بحمل كفنه وتقديمه لابن عمه صاحب الحق نجل القتيل .

ترجع أحداث الواقعة إلى 34 سنة، عند تدخل المجني عليه الذي لم يكن طرف في النزاع لفض اشتباك بين أبناء عمومته ” جمعه عوض رمضان وجمال فتحي عبد المولى”، تلقي وقتها ضربه فوق رأسه من أحد الطرفين أردته قتيلاً، كان وقتها نجل القتيل طفلاً وبعد مرور 34 سنة تبين أن، الضربة جاءت بطريق الخطأ من الطرف الثاني في النزاع، وعليها توصلت الجهود الأمنية بقيادة اللواء الشافعي محمد حسن – مدير أمن الفيوم – إلى الاتفاق على عقد جلسة صلح عرفية، قضت بقيام الجاني بحمل كفنه على يديه وتقديمه لنجل المجني عليه وسط حضورالعديد من رؤوس عائلات مركز طامية.

قامت قوات الأمن، بقيادة العميد محمد كساب ومشاركة الرائد أحمد سيف رئيس مباحث طامية، بعمل طوق أمني حول سرادق الصلح، الذي أقيم بعد ظهر الثلاثاء بعزبة الجبل بطامية، لمنع وقوع احتكاكات بين طرفي الخصومة.

وأثناء تقديم الكفن أعلن صاحب الحق نجل القتيل العفو لوجه الله ووصول حقه إليه بعد مرور 34 سنة.