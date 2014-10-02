زعزوع : هيئة التنمية السياحية ستضخ استثمارات سياحية جديدة

صرح هشام زعزوع وزير السياحة بأن الهيئة العامة للتنمية السياحية قامت بالإعلان عن عدة فرص لإقامة مشروعات للتنمية والاستثمار بمنطقــتي العيــن السخنة والبحر الأحمر.

وأوضح زعزوع، في تصريح له اليوم الخميس، أن توفير هذه الفرص يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة السياحة للنهوض بمنظومة الاستثمار السياحي ودفع عجلة التنمية السياحية، والترويج للمقصد السياحي المصري لاستعادة معدلات حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

من جانبه، قال المهندس سراج الدين سعد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية إن الهيئة قد تلقت (76 طلبا استثماريا)، تقدم منها (45 عرضا) اجتاز معايير المفاضلة الفنية (44 عرضا)، وانتهت الهيئة من البــت المــالي لهــذه العــروض حيــث أسفــرت النتــائــج عــن قبــول أربعــة عــروض لمشــروعــات تنمــويــة جــديــدة.

وأضاف أن ثلاثة من هه المشروعات بالعين السخنة / شمال أبو الدرج على مساحة إجمالية (655 ألف م2) بأسعار تراوحت بين 81 دولارا / للمتر المربع ، 200 دولار / للمتر المربع، وبالنسبة للمشروع الرابع جنوب مرسى علم على مساحة (5 ملايين م2) للتنمية المتكاملة بواقع 9,5 دولار/م2 .

وأشار إلى أن هذه المشروعات تستهدف ضخ استثمارات في حدود 2,5 مليار جنيه، كما تبلغ قيمة الدفعة المقدمة لهذه الأراضى 220 مليون جم .

وأعرب المهندس سراج الدين سعد عن تفاؤله الشديد بالمرحلة المقبلة مشيرا إلى أن هذه المشروعات من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ الفعلي خلال العام الحالي 2014/2015 .

أ ش أ