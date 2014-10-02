رئيس الدولة يتلقى تهاني الحكام وأولياء العهود ونواب الحكام بالعيد

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقيات تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الامارات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعربوا فيها عن أطيب التهاني والتبريكات لسموه بهذه المناسبة العزيزة على قلوب كل المسلمين .. داعين المولى العلي القدير أن يعيدها على صاحب السمو رئيس الدولة بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الامارات بمزيد من الرقي والتقدم والازدهار.

كما تلقى صاحب السمو رئيس الدولة برقيات تهنئة مماثلة من سمو أولياء العهود ونواب الحكام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقد بعث أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام..برقيات تهنئة مماثلة إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والإسلامية بهذه المناسبة المباركة.