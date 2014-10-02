أفغانستان.. أسوأ مكان في العالم للمسنين.. والنرويج الأفضل



>صنفت أفغانستان في تقرير صدر عن منظمة «هيلب ايدج انترناشيونال» كأسوأ مكان في العالم بالنسبة للمسنين.

وذكرت وكالة أنباء «كاما» الأفغانية، الخميس، أن تقرير المنظمة، التي تقدم الدعم الاجتماعي والاقتصادي للمسنين في 96 بلدا في العالم، وضع النرويج كأفضل مكان لكبار السن، ويليها السويد في المركز الثاني، ثم سويسرا في المركز الثالث، وتأتي كندا كرابع أفضل دولة للمسنين.

وجاءت ألمانيا في المركز الخامس، وتلتها هولندا في المركز السادس، أما أيسلندا فجاءت كسابع دولة، ثم الولايات المتحدة في المركز الثامن، والتاسعة اليابان ونيوزيلاندا في المركز العاشر.

وأفاد تقرير منظمة «هيلب ايدج انترناشيونال» بأن أفغانستان جاءت في ذيل القائمة، أي في المركز الـ96 كأسوأ مكان في العالم للمسنين، ويسبقها ملاوي والضفة الغربية وغزة في فلسطين وموزمبيق.