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تخلصي من مشاكل الرضاعة!

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تخلصي من مشاكل الرضاعة! تخلصي من مشاكل الرضاعة!

الخميس 02-10-2014 12:43

نواصل الحديث عن هذه الحالة، غير المريحة للكثير من الأمهات، وهذه المرة ندلك على كيفية التخلص من مشاكل الرضاعة نفسها. من اختصاصيات «ماذر آن بايبي».

تشقق الحلمتين
تحدث بسبب ضعف التقاط الطفل لها، وإن كانت وضعية معينة تؤلمك فاعملي على تغييرها، كما أن الكريمات التي تحوي «اللانولين» ترطب الحلمات المتشققة، ولكن تجنبي وسادات الصدرية المثقلة والصدريات الضيقة ذات الدرزات الخشنة التي قد تسبب الاحتكاك.

ألم الثدي المحتقن
يحدث أيضاً بسبب ضعف التقاط الحلمتين. وقبل البدء بالإرضاع أخرجي القليل من الحليب من صدرك، دلكي الثدي بلطف نزولاً نحو منطقة الحلمة، ثم أرضعي حسب طلب الطفل ولا تفوّتي مواعيد وجبات الرضاعة، الضغط اللطيف قبل الإرضاع يساعد على تدفق الحليب، كما أن التدليك خلال الحمام يخفف الضغط.

القناة المسدودة
قد تتسبب قناة حليب مسدودة بظهور بقع حمراء مؤلمة على الصدر. فتأكدي من التقاط الطفل للصدر ومن أن صدريتك ليست ضيقة واستمري بالإرضاع، ثم دلكي فوق المنطقة المتكتلة لإزالة أي انسداد.

التهاب الثدي
يظهر على شكل احمرار وتورم وألم في الصدر وأعراضه شبيهة بأعراض الأنفلونزا، عندها راجعي طبيبك العام للعلاج. واستمري في الإرضاع مستخدمة فانيلات خفيفة، بالإضافة إلى تدليك دافئ لمساعدة دفق الحليب.

 

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